Такое решение принято акимом области Кумаром Аксакаловым совместно с министром здравоохранения Акмарал Альназаровой после избиения врача пациентом, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первую очередь посты установят в областной и городской больницах. Охрану этих медучреждений обеспечит Служба специализированной охраны при областном ДП. Это государственная структура, входящая в систему МВД. Посты будут дежурить внутри больниц на постоянной основе.

- Это не формальность. Медработники не должны бояться за свою безопасность на рабочем месте. Они должны быть уверены, что их труд — под защитой, - отметил Кумар Аксакалов.

Между тем, подвергшегося нападению со стороны пациента хирурга урологического отделения Костанайской областной больницы Антона Кистанова бортом медицинской авиации направили на дальнейшее лечение в Астану в центр экстренной медицины.

Доктор получил тяжелые травмы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, острое субдуральное кровоизлияние справа, закрытый линейный перелом основания задней черепной ямки слева ( перелом затылочной кости), ушибленная рана слизистой нижней губы, ушиб мягких тканей затылочной области.

Напомним, вчера врач из Костаная попал в реанимацию после избиения пациентом. По факту инцидента полицией начато досудебное расследование по статье 106 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержан 34-летний житель области, подозреваемый в совершении данного преступления. Проводятся необходимые следственные и проверочные мероприятия.

Сегодня министр здравоохранения Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам с призывом остановить насилие над медработниками.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева призывает ужесточить ответственность на нападение на медработников.