Организаторы смогли подготовить для жителей столицы и ее гостей по-настоящему яркое и незабываемое событие. В программе фестиваля с призовым фондом 45 млн тенге – конкурс среди более 50 кумысных хозяйств из разных регионов страны, мастер-классы по приготовлению блюд, смотр казахстанских пород лошадей, а также собак породы тазы, состязание по выпиванию кумыса, концерт звезд эстрады.

В рамках фестиваля прошла и научно-практическая конференция с участием ученых и производителей кумыса, на которой обсуждали целебные свойства напитка из кобыльего молока, а также рассматривали воп­росы продвижения его как внутри страны, так и за ее пределами.

Выступая на конференции, организатор фестиваля, учредитель компании A-Event KZ Жумажан Калтаев отметил, что для казахов кумыс был главным напитком на протяжении веков, но было время, когда наш народ мог его утратить. К счастью, теперь в нашей стране есть все возможности для развития коневодства, а вместе с ним и кумысоделия.

По мнению лидера партии «Ауыл» Серика Егизбаева, развитие производства кумыса имеет два важных аспекта – научный и культурный. Первый касается более глубокого изучения технологии приготовления этого напитка, его целебных свойств. Второй аспект связан с более широким его внедрением не только в национальную культуру, но и с возможностями сделать этот традиционный казахский напиток узнаваемым брендом.

О том, что означает еще не очень знакомое нашим соотечественникам понятие «саумал-терапия», рассказал учредитель ТОО «SAUVAL DELUXE» Курмангали Жумагулов. Он отметил, что речь идет о лечебном методе, который заключается в регулярном приеме свежего кобыльего молока (саумал).

Метод направлен не на симптоматическое лечение, а на глубинную перезагрузку организма. Саумал легко усваивается и не вызывает аллергию, его можно давать и детям, и пожилым людям. Он действует как мягкий иммуномодулятор, особенно эффективен при восстановлении после тяжелых заболеваний.

Пожалуй, наибольший интерес представителей отрасли кумысоделия, ученых и журналистов на форуме вызывал гость из Германии Ганс Цольман. Он владелец первой в своей стране кумысной фермы. История ее появления удивительна и может послужить основой для сценария фильма.

Еще в 1959 году основал эту ферму человек по имени Рудольф Шторх. Его судьба связана с Казахстаном. В годы Великой Отечественной войны он оказался в плену и тяжело заболел туберкулезом. Почти безнадежного немца приняла казахская семья и вылечила кумысом. Шторх прожил у своих спасителей два года и после выздоровления поклялся посвятить остаток своей жизни напитку, который его спас от верной смерти. Вернувшись в Германию, мужчина основал там первую коневодческую ферму, которая затем стала производить кумыс и саумал.

Нынешний владелец этой фермы Ганс Цольман приходится Шторху зятем. В 1980 году он с супругой – дочерью Шторха – вступили во владение фермой, что находится недалеко от города Штутгарта. Таким образом, кумысная ферма в Германии действует на протяжении 66 лет и является одной из первых во всей Западной Европе.

В Казахстане Ганс Цольман довольно частый гость. Он приезжает к нам, чтобы помочь запустить предприятия по производству и сублимированию кумыса и саумала. Так, при его координации и руководстве запущено такое предприятие в Осакаровском районе Карагандинской области. Еще один аналогичный проект реализуется в Мендыкаринском районе Костанайской области. На очереди – Северо-Казахстанская область. По решению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Ганс Цольман был награжден орденом «Достық» ІІ степени.

...А в огромных размеров демонстрационном зале, где выставили свою продукцию прибывшие из регионов фермеры, яблоку негде было упасть: любителей и ценителей кумыса оказалось очень много. Каждому подходившему к тому или иному прилавку предлагалось бесплатно продегустировать напиток и, если он пришелся по душе, отдать за него свой голос по электронному QR-коду.

К слову, у каждого участника конкурса своя история прихода в этот бизнес. К примеру, Зауре Калиакпарова из фемерского хозяйства «Жас», что в Бурабайском районе Акмолинской области, рассказала, что их семейному бизнесу уже 25 лет. А основы его заложили родители мужа, которые доили кобылиц еще при существовании совхозов. В 1990-е годы, когда на селе царили безработица и растерянность, суп­руги решили продолжить семейное дело. Начинали с малого, да и кумыс не был особенно востребован: люди предпочитали ему пиво или что покрепче. Однако сейчас отношение к напитку кочевников изменилась в корне: ни одно мероприятие, где накрывается дастархан, не обходится без кумыса.

Одним из ключевых событий фестиваля стало награждение лучших в стране производителей кумыса. Победители были определены по итогам голосования гостей и оценкам компетентного жюри.

В конкурсе «Ең үздік қымыз» первое место присуждено хозяйству «Жаныс» из села Саржал области Абай с вручением приза в 20 млн тенге. Второе место и 15 млн тенге достались предприятию «Қарынши» из Каркаралы Карагандинской области. Третьими стали представители хозяйства «Кабдуллин» из Акмолинской области, которым вручили приз в 10 млн тенге.

В течение двух дней фестиваль посетили 70 тыс. человек. Организаторы пообещали провести аналогичный праздник в октябре, приурочив его ко Дню республики.