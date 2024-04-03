Наполненность водохранилищ еще не достигла предела Свежий выпуск 3 апреля 2024 г. 3:00 151 Галымжан Теренсай По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, 94 водохранилища могут принять еще более двух кубических километров воды. 17 крупных водохранилищ на юге Казахстана наполнены в среднем на 87%, что на 8% больше прошлогоднего показателя. А наполненность 11 крупных водохранилищ в северных регионах в среднем составляет 84%, что на 5% выше уровня прошлого года. На западе семь крупных водохранилищ заполнены на 68%, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Но здесь вода все еще продолжает прибывать, и уровень заполнения будет расти. На уровне прошлого года – три крупных водохранилища на востоке страны, они наполнены на 65%. Четыре крупных водохранилища Центрального Казахстана наполнены на 90%, что на 20% больше прошлогоднего показателя. Учитывая прогнозные данные Казгидромет, в третьей декаде марта были сброшены из водохранилищ 400 млн кубометров воды для обеспечения дополнительных свободных емкостей. Кроме того, для оценки рисков повышенных притоков в Актюбинское и Каргалинское водохранилища был проведен облет и обследования. В министерстве отмечают, что до 2030 года планируется завершить строительство 20 новых водохранилищ на территории девяти областей. Ввод в эксплуатацию 20 водохранилищ позволит снизить риск затопления 70 сельских населенных пунктов с населением 137 тыс. человек. В данный момент ведется разработка проектно-сметной документации по девяти объектам, завершается разработка документации по пяти из них. Кроме того, планируется реконструкция 15 действующих водохранилищ Казахстана. #паводок #вода #водохранилище #наполняемость