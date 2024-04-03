Наполненность водохранилищ еще не достигла предела

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Галымжан Теренсай

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, 94 водохранилища могут принять еще более двух кубических километров воды.

17 крупных водохранилищ на юге Казахстана наполнены в среднем на 87%, что на 8% больше прошлогоднего показателя. А наполненность 11 крупных водохранилищ в северных регионах в среднем составляет 84%, что на 5% выше уровня прошлого года. На западе семь крупных водохранилищ заполнены на 68%, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Но здесь вода все еще продолжает прибывать, и уровень заполнения будет расти. На уровне прошлого года – три крупных водохранилища на востоке страны, они наполнены на 65%. Четыре крупных водохранилища Центрального Казахстана наполнены на 90%, что на 20% больше прошлогоднего показателя.

Учитывая прогнозные данные Казгидромет, в третьей декаде марта были сброшены из водо­хранилищ 400 млн кубометров воды для обеспечения дополнительных свободных емкостей. Кроме того, для оценки рисков повышенных притоков в Актюбинское и Каргалинское водохранилища был проведен облет и обследования.

В министерстве отмечают, что до 2030 года планируется завершить строительство 20 новых водохранилищ на территории девяти областей. Ввод в эксплуатацию 20 водо­хранилищ позволит снизить риск затопления 70 сельских населенных пунк­тов с населением 137 тыс. человек. В данный момент ведется разработка проектно-сметной документации по девяти
объектам, завершается разработка документации по пяти из них. Кроме того, планируется реконструкция 15 действующих водохранилищ Казахстана.

#паводок #вода #водохранилище #наполняемость

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