Наполнить сердца добром и радостью

Общество
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Дорогие соотечественники! 

Искренне поздравляю вас с великим праздником мусульман – Ораза айт! Айт қабыл болсын!

В праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамазан, искренне желаю вам и вашим семьям благодати и здравия Всевышнего. Пусть Всевышний примет наш пост, который мы соблюдали в течение тридцати дней, а у тех, кто по определенной причине не смог его соблюсти, пусть Аллах примет их благие деяния!

Всевышний Аллах говорит: «...Они постились ради Меня, и Я воздам за это, с Моим дозволением разговляются, пусть они пребудут в радости...» Пусть Всевышний приумножит радость всей мусульманской уммы.

Духовное управление мусульман Казахстана реализовало благотворительные проекты по всей стране во время священного месяца Рамазан. Особую благодарность за участие в них хотелось бы выразить волонтерам и всем людям с щедрой душой. Пусть Всевышний будет доволен вами!

Ораза айт – семейный праздник. Поэтому радовать близких и родственников вниманием и подарками является желательным поступком. А оказывать поддержку и благотворительность нуждающимся считается богоугодным делом.

Сегодня вся страна столкнулась с природной стихией. Весенние паводки нанесли казахстанцам огромный ущерб. В этой связи государство оказывает соответствующую помощь семьям, потерявшим жилье и имущество.

Пользуясь случаем, я призываю всю мусульманскую общину протянуть руку помощи нашему народу, который переживает трудные дни, и подарить надежду во время Ораза айт.

С благословенным праздником Ораза айт! Да примет Всевышний Аллах наш пост, наши молитвы, закят и наши пожертвования!

Желаю благополучия, здравия и счастья каждой семье. Пусть Всевышний убережет нашу страну от природных бедствий, дарует облегчение и силы нашим соотечественникам! Да хранит Аллах нашу страну и народ!

Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

#Рамазан #верховный муфтий #Ораза айт #поздравления

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