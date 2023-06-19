Наполовину снижен тариф на воду в Алматинской области после проверки прокурорами

В результате защищены права более 30 тыс. жителей, отметили в прокуратуре.

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Прокуратура Алматинской области выявила нарушения антимонопольных норм ТОО «Beyazh Trans». В результате поставщик, обеспечивающий водой жителей 9-ти округов региона, снизил тариф на воду на 50%, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как сообщается, предприятие применяло тарифы, нарушая границы административно-территориальной единицы и обеспечивая водой население с единым тарифом в 9-ти сельских округах двух районов области. При этом для водоснабжения двух районов использовались разные источники воды.

«По акту надзора прокуратуры Жамбылского района тариф на водоснабжение населения села Каргалы Жамбылского района снижен более чем на 50%, то есть с 41,73 тенге/м3 до 26,23 тенге/м3. В результате защищены права более 30 тыс. жителей села», – сообщили в прокуратуре.

Также, прокуратура Талгарского района провела анализ расчета тарифа на воду ГКП на ПХВ «Талгар Су».

Установлено, что в сметной стоимости тарифа на воду города Талгар, сел Бескайнар, Котырбулак и Кызыл-Кайрат необоснованно были включены расходы по очистке канала, который не состоит на балансе ГКП на ПХВ «Талгар Су».

«По указанным нарушениям внесен акт прокурорского надзора, в итоге тариф снижен на 15%, с 76 тенге на 71 тенге за куб.м. Защищены права более 65 тыс. граждан», - заключили в ведомстве.