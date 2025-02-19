Наркомания – проблема без границ

Контрабанда, наркотрафик и произ­водство наркотических веществ продолжают оставаться одной из глобальных мировых угроз, в том числе и в странах Центральной Азии. По мнению экспертов, наблю­дается тенденция повышения активности межрегиональных и международных организованных преступных наркогруппировок, развития химической индустрии, создания новых видов психоактивных веществ и возникновения современных форм их распространения. Отмечается рост подпольных лабораторий, производящих наркотики из химических препаратов. В Алматы в прошлом году ликвидировано 23 нарколаборатории, выявлено 716 нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

– Жанат Рахимжановна, проблема наркомании стала бичом современности, и это явление в обществе прогрессирует. Как Вы оцениваете ситуацию в Казахстане и соседних странах?

– Мировая тенденция роста числа потребителей нар­котиков связана с различными факторами, в том числе экономической нестабильностью, низким уровнем социальной защиты, географическим расположением страны, ростом наркопреступ­лений, совершаемых с привлечением фармацевтов, химиков, научных работников. Наряду с употреблением традиционных наркотических средств растет употребле­ние синтетических наркотиков и психотропных веществ. Важно отметить, что контингент подверженных наркомании не ограничивается молодежью. Все больше случаев употребления наркотиков отмечается среди людей старшего поколения и женщин.

Эффективное противодействие этому социальному злу усложняется такими особенностями противоправной деятельности сбытчиков наркотиков, как ее групповой характер, иерархия и разветвленность преступных связей, их межрегиональный и межгосударственный характер, построение различных схем распространения и отмывания доходов. Аналогичная ситуация характерна для всех государств региона, которые геогра­фически попадают в традиционные транзитные маршруты, что значительно усложняет борьбу с наркобизнесом и наркоманией. Процессы мировой интеграции не только открыли перед человечеством небывалые возможности, но и сопровождаются тем, что ряд общественно опасных явлений стали проблемой без границ.

Для преодоления сложившейся ситуа­ции требуется комплексный подход, включающий в себя не только усиление правоохранительных мер, но и развитие программ по профилактике наркомании. Так, при МВД создан Общественный совет по профилактике наркоправонарушений, среди его приоритетных задач – прекращение распространения синтетических наркотиков через мессенджеры и маркетплейсы, борьба с вовлечением молодежи в наркобизнес.

– Есть ли в мире положительные примеры борьбы с употреблением наркотиков, их производством и распространением?

– Отдельные страны продемонстрировали успешные подходы. Например, Португалия в 2001 году декриминализировала употребление наркотиков. Это означало, что лица, попавшие­ся на употреблении в небольших количествах, не подвергаются уголовному преследованию. Вместо этого они направляются на лечение, проходят реабилитационные программы. В результате в стране снизился уровень заболеваний, передаваемых инъекционным путем, уменьшилось количество смертельных случаев от передозировок и число лиц, привлекаемых к ответственности за нар­копреступления.

Швеция известна своей жесткой нар­кополитикой, но, несмотря на строгое законодательство, страна также активно применяет превентивные меры: образовательные программы для молодежи, борьба с наркоторговлей, помощь зависимым. Швеция делает акцент на реабилитацию и социальную адаптацию, а не только на наказание. В Швейцарии также есть успешные программы. Повторю: комплексный подход, включающий не только жесткое наказание, но и профилактические меры и реабилитацию, может быть более эффективным.

Также отмечу, что различия в подходах к регулированию наркотических, психотропных веществ между странами обусловлены рядом историко-общественно-политических факторов и культурных особенностей. Например, в Нидерландах или Португалии историчес­ки сложилось либеральное отношение в вопросах наркополитики, в том числе к легализации или декриминализации употребления мягких наркотиков, таких как марихуана. Есть разные подходы к здравоохранению и социальной реабилитации. Где-то регуляция и контроль направлены на минимизацию вреда, например, установление возрастных ограничений или стандартов качества продукции.

В Казахстане, как и во многих других странах с более строгими законами, нар­котики воспринимаются как угроза общественной безопасности.

– Академия готовит кадры для системы МВД и повышает квалификацию руководящего состава. На что делается упор при обучении?

– В нашей академии функционирует межведомственный Центр подготовки специалистов по противодействию нар­копреступности. Акцент обычно делается на комплексном подходе. В первую очередь при разработке программы курсов мы опираемся на передовой опыт, накопленный в нашей республике: анализируются успешные кейсы противодействия наркопреступности, эффективные методы расследования, взаимодействие с другими правоохранительными органами, социальными службами и организациями. В то же время важно учитывать мировую прак­тику, особенно когда речь идет о современных методах борьбы с наркотиками, новых формах наркопреступности и международном сотрудничестве. Также анализируется опыт, касающийся профилактической работы среди молодежи, социальной реабилитации зависимых.

– Во всех силовых структурах Казахстана есть подразделения, специализирующиеся на борьбе с наркотиками. Не вносит ли это неразбериху в общий подход к искоренению зла?

– Наличие специализированных под­разделений по борьбе с наркотиками в разных силовых структурах может вызывать определенные вопросы по координации и согласованности работы. Однако при правильно организованном взаимодействии это не только не приводит к неразберихе, а наоборот, значительно повышает эффективность противодействия наркопреступности.

Важным аспектом является централизованное координирование, позволяю­щее придерживаться единой стратегии, работать синхронно, обмениваться информацией и избегать дублирования усилий. Каждый орган и подразделение имеет четко определенные задачи и зоны ответственности. Например, одни занимаются оперативной работой по выявлению наркопреступлений, другие – расследованием, третьи – ликвидацией наркоторговых сетей. При этом совместные тренировки, обучение и обмен опытом помогают выработать единый подход и понимать, как лучше действовать в разных ситуациях.

Учитывая транснациональный характер и глобализацию наркобизнеса, важно сотрудничество с международными организациями и правоохранительными органами других стран. Это позволяет эффективно отслеживать транснациональные наркотрафики, обмениваться информацией, что требует согласованных усилий различных силовых структур, в том числе на меж­дународном уровне.

Необходимо взаимодействие и с другими госорганами, интеграция с социальными и профилактическими программами. Борьба с наркотиками не сводится к пресечению преступлений, она требует комплексного подхода, который включает профилактику, лечение зависимых и реабилитацию.

– На пропаганду борьбы с наркотиками тратятся большие финансовые и административные ресурсы, привлекаются международные организации. Но при этом мы пос­тоянно слышим о «недостатке знаний в этой области»...

– Причины здесь могут быть довольно многогранными и сложными. Преж­де всего наркомания и наркопреступность – это не только вопросы правоохра­нительной деятельности. Это социальные, экономические, культурные и психологические проблемы. Борьба с наркотиками предполагает не только технические знания о том, как пресекать наркоторговлю и раскрывать преступления, но и глубокое понимание социальных и психологических факторов, влияющих на поведение людей.

Надо принимать во внимание и то, что наркопреступность постоянно адаптируется к меняющимся условиям, использует новые маршруты, способы сокрытия наркотиков, методы их распространения. Современные наркотики становятся все более разнообразными и опасными, а преступные сети – все более глобализированными и гибкими. Это требует от нас постоянного обновления знаний и тактик.

– В последние годы наркобизнес вышел на новый уровень. Я имею в виду «синтетику». Готовы ли к этим вызовам силовики?

– Использование различных химических веществ и препаратов в производстве наркотиков действительно представляет собой одну из самых серьезных угроз. Наркобизнес стал гораздо более профессиональным и технологически продвинутым, что позволило производить синтетические наркотики в лабораториях с использованием обычных химических веществ, а не природных ресурсов. Этот новый уровень угрозы требует от сотрудников органов внут­ренних дел особых знаний и навыков.

В нашей академии проводятся научные исследования, разрабатываются методические рекомендации, идут обучающие курсы, семинары и симуляционные тренинги для сотрудников полиции. Налаженное сотрудничество позволяет обмениваться опытом и информацией о новых тенденциях в производстве наркотиков, новых технологиях для обнаружения наркотических веществ. Эффективное противодействие наркомании и незаконному обороту наркотиков требует времени, ресурсов, гибкости, и готовность к таким вызовам – это процесс постоянного совершенствования.