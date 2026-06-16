Народный батыр Семиречья

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С юных лет рядом с народом

История нашей Родины создавалась людьми разных национальностей. На земле Жетысу рядом жили казахи, дунгане, кыргызы, узбеки, русские и представители других народов, вместе проходя тяжелые испытания, годы лишений и времена больших перемен. Именно благодаря взаимной поддержке, уважению и человечности сохранялись мир, единство и сила народа.

В этом году исполняется 110 лет национально-освободительному восстанию 1916 года – событию, которое, несмотря на поражение, пробудило нацио­нальное самосознание и стремление к свободе у народов Центральной Азии.

Одним из активных участников этого восстания был мой дед, Асубай Ахментаев. Тогда, в 1916-м, он впервые услышал о легендарном сыне дунганского народа – Булар-батыре. В начале XX века имя Булара Магуева звучало почти по всему Семиречью, особенно в Аулие-Атинском уезде и Меркенском крае. Народ восхищался его справедливостью, смелостью и заботой о простых людях.

Из рассказов деда я узнала, что судьба Булара Магуева с самого детства была непростой. После переселения дунганского народа из Китая многие семьи потеряли близких и пережили страшные испытания. Среди переселенцев был и шестилетний Булар. Уже в юности он отличался зрелостью не по годам и редкой способностью объединять людей вокруг себя. Дед часто говорил, что Булар-батыр всегда помогал нуждающимся, поддерживал бедных и никогда не делил людей по национальности. Думаю, что именно поэтому люди избрали его волостным управителем Николаевской волости Пишпекской губернии (ныне село Масанчи Кордайского района Жамбылской области), доверив ему судьбы своих семей и будущее своей земли.

Булар-батыр часто приезжал в Меркенский край на народные праздники и собрания. Помогал нуждающимся продуктами, одеждой и скотом, поддерживал добрым словом и делом. Дед вспоминал, что и его семья не раз получала помощь от Булар-батыра, поэтому память о его щедрости навсегда сохранилась в нашем роду.

Особенно ярко человечность Булара проявилась в годы джута 1909–1911 годов. Когда тысячи людей страдали от голода, он организовал в селе Заимка большой асар для нуждающихся: были установлены десятки юрт, в которых кормили людей горячей пищей. К нему приходили из разных уголков Семиречья и находили приют, помощь и поддерж­ку. Именно за эти деяния народ и присвоил ему почетное звание батыра.

Понимая, что благополучие края зависит от воды, Булар-батыр организовал строительство оросительного канала вдоль реки Чу, который действует и сегодня, обеспечивая водой земли сел Сортобе, Булар Батыр и Аухатты. В народе его прозвали «Щинчү», что означает «Новый канал». Благодаря поступавшей по нему воде поля снова ожили, люди начали выращивать урожай и постепенно восстанавливать хозяйство, уничтоженное джутом.

В те суровые годы Булар Магуев призывал зажиточных земляков помогать бедным и организовывал поддержку голодающих. Следуя его примеру, молодые джигиты занимались охотой, а добычу раздавали нуждающимся. Мой дед говорил, что Булар-батыр был не только сильным и справедливым, но и глубоко верующим человеком. Он приобщал людей к вере, воспитывал в них милосердие, уважение и заботу друг о друге.

Герой освободительной борьбы

В начале ХХ века Семиречье переживало тяжелый период. Усиливалось давление царской администрации, росло народное недовольство. Булар-батыр, выс­тупавший против социальной несправедливости, пользовался огромным авторитетом среди казахов, кыргызов и дунган, к его мнению прислушивались старейшины. Народ доверял ему, потому что видел в нем человека, который, обладая властью и влиянием, искренне переживал за судьбу родного края.

Из исторических источников известно, что Булар Магуев призывал народ не отдавать молодых джигитов на тыловые работы для царской армии, поддерживать друг друга и быть готовыми к сопротивлению. Его обращения передавались из уст в уста и быстро расходились по аулам Семиречья.

После событий 1916 года царские власти начали репрессии против участников и сторонников восстания. Был арестован и Булар-батыр. В документах Семиреченской администрации говорилось, что он помогал восставшим и содействовал народным волнениям в Пишпекском и Верненском уездах.

Дед вспоминал, что весть о предстоящем аресте Булар-батыра быстро разнеслась по аулам и вызвала сильное возмущение. Когда представители власти прибыли задерживать его, жители плотным кольцом окружили дом, не подпуская солдат. Они боя­лись, что народного батыра могут убить без суда. Опасаясь народного гнева, власти отказались от расправы на месте и решили отправить Магуева в тюрьму города Верного.

Позже его этапировали в Пишпек. Почти месяц Булар-батыра везли на арбе под охраной двух солдат. По пути во многих аулах люди выходили встречать его, приносили еду, теплую одежду, ставили юрты для ночлега, что еще раз показывало, насколько сильным авторитетом он обладал в народе.

После революционных событий 1917 года Булар Магуев вышел на свободу. Однако позже, уже при новой власти, ему снова пришлось пережить преследования. Как бывший волостной управитель, он оказался среди тех, кого советская власть считала «байскими элементами». Судьба Булар-батыра стала отражением тяжелой эпохи, через которую прошли многие народные лидеры начала XX века.

21 января 1924 года советская власть официально оправдала Булар-батыра, признав его заслуги перед Семиречьем. Но торжество справедливости было омрачено несчастьем: в тот же день народный герой скончался от сердечного приступа. Проститься с ним пришли представители разных национальностей. Старики рассказывали, что между людьми даже возник спор о том, кто должен проводить его в последний путь. Каждый хотел оказать ему последние почести по своим обычаям. Однако в преданиях сохранились слова: «Не спорьте, тело Булар-батыра уже забрал его друг Кимур». После этого разногласия сразу прекратились.

Почти весь Жетысу провожал героя в последний путь. От Заимки до Масанчи растянулась многокилометровая траурная процессия. Так народ прощался­ с человеком, ставшим символом справедливости, человечности и межнационального единства.

Память, не знающая забвения

Изучая историю восстания 1916 года и встречаясь с потомками Булара Магуева, я смогла собрать множество воспоминаний о нем. Все они подтверждают главное: память о Булар-батыре живет до сих пор. Потомки с особой гордостью передают истории о его добрых делах, щедрости и преданности своему народу. И не случайно в 2016 году средней школе № 19 села Булар Батыр было присвоено его имя.

Одну из самых удивительных историй о народном герое мне рассказали его родственники. Эти события происходили в годы Великой Отечественной войны, во время Сталинградской битвы. После тяжелого боя несколько солдат – уроженцев Джамбулской области – оказались в окружении. Ночью, скрываясь от врага, они нашли убежище у пожилого казаха. Узнав, что один из них является сыном Булара Магуева, старик расплакался, ведь в молодости он крепко дружил с легендарным батыром. Целую неделю он скрывал бойцов, достал им оружие и вывел к партизанам. Эта история показывает, что память о Булар-батыре жила в сердцах людей даже спустя многие годы после его смерти и объединяла в самые тяжелые времена.

Еще один эпизод сохранился в воспоминаниях народного акына Кенена Азербаева. Однажды Булар-батыр пригласил его на большой той, проходивший в одном из кыргызских аулов. Среди участников праздника был молодой сказитель и музыкант Сарыкунан, чье вдохновенное исполнение народных песен и кюев на комузе принесло ему прозвище Төкпе (Льющийся потоком). Встреча с талантливым акыном произвела на Кенена глубокое впечатление. Он был настолько восхищен звучанием домбры, что во время айтыса попросил Сарыкунана подарить ему свой инструмент. Однако молодой акын дорожил домброй и не хотел с ней расставаться.

Тогда в разговор вмешался Булар-батыр. Проявив мудрость и великодушие, он сумел убедить, что дружба между талантливыми людьми дороже любых богатств. Благодаря его авторитету и доброму слову Сарыкунан согласился передать домбру Кенену. Когда акын взял инструмент и заиграл, все присутствующие были поражены красотой звучания и мастерством исполнения. Люди говорили, что прекрасная домбра обрела своего настоящего хозяина. С тех пор между Булар-батыром и Кененом Азербаевым установились теплые дружеские отношения. Восхищаясь щедростью, справедливостью и человечностью Булара, акын посвящал ему хвалебные песни и всегда отзывался о нем с глубоким уважением.

Чем больше я знакомилась с воспоминаниями моего деда, архивными материалами и народными преданиями, тем яснее понимала: Булар-батыр остался в памяти людей благодаря доброте, справедливости и огромному сердцу. Он не делил людей по национальности, всегда стремился помогать нуждающимся и объединять народ в самые трудные времена. Именно поэтому его имя с благодарностью вспоминают в Казахстане.

Дунганский народ подарил Жетысу человека, для которого не существовало чужой беды. Прошли десятилетия, сменились эпохи, но мы и сегодня вспоминаем о батыре, ставшем легендой уже при жизни. Имя Булар-батыра остается символом справедливости, человечности и единства народа Казахстана. Память о героях сильнее времени.