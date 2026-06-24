Благородная миссия учителя

Всю свою сознательную жизнь он отдавал просвещению, обучению и воспитанию подрастающего поколения, развитию общеобразовательных школ, средних и высших педагогических учебных заведений.

За время его работы министром просвещения Казахстана (1974–1987) выросло число средних школ, особенно сельских, и интернатов, укрепилась их учебно-материальная база, пришло много талантливых педагогов с высшим образованием, повысился уровень знаний школьников, их всесторонняя подготовка к жизни и труду. В те годы респуб­лика заняла одно из ведущих мест среди союзных республик. Позже, работая председателем Детского фонда Казахстана, он оказал большую благотворительную помощь и поддержку многодетным семьям и детям-сиротам.

Кажахмет Балахметов родился­ 26 июня 1926 года в ауле Сулуколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области в семье служащего. Время было тяжелым: голодное и холодное детство в многодетной семье, военное лихолетье, омраченное незаслуженной потерей близких людей, непосильный труд подростка в колхозе.

Вот как пишет Кажахмет Балахметов в своей книге воспоминаний «Мое время» (2002): «Наше время было сложным, а путь – тернист и тяжел. Я начал учиться в начальной казахской школе, а затем, в связи с переездом, продолжил учебу уже в русской школе. Время это совпало с трагическими событиями в жизни отца и всей нашей семьи. Отца обвинили в связи с алашординцами и женитьбе на дочери зажиточного бая после опубликованной статьи в областной газете. Затем были сняты все обвинения и отец ушел на фронт, вернулся инвалидом и трудился в ауле Сырымбет, дожил до преклонных лет. И скончался в возрасте 83 лет в год сорокалетия Великой Победы – в 1985-м.

В те далекие годы детства, как и многие мальчишки моего возраста,­ я скучал и тосковал по нему. Видимо, и отец чувствовал это, ибо он прислал из далеких мест через близкого знакомого нашего аула хорошо обработанную игральную кость – сака. Именно по ней я узнал, как его старший сын, что отец жив и здоров и скоро мы увидимся».

Быть может, оттуда, из далекого детства, эта святая тяга «сеять доброе, вечное» в юные сердца детей – зародилась и осталась навсегда в многосторонней дея­тельности народного учителя, педагога, министра просвещения, государственного и общественного деятеля Кажахмета Балахметовича Балахметова.

В свое время мне довелось издавать книги Кажахмета Балахметова на казахском и русском языках. Они моментально расходились среди соратников педагога, друзей и близких. А тиражи были очень скромные – от двухсот экземпля­ров до пятисот. Эти издания вышли за счет средств родных и близких. Однако духовная, нравственная и просветительская составляющая этих книг несет в себе необходимость издания более расширенным тиражом по линии министерств – просвещения, науки и высшего образования, культуры и информации.

Все это сопрягается по сути и содержанию с Указом Главы государства о культуре чтения и книгоиздании. Около 200 статей и выс­туплений на казахском и русском языках на разных уровнях – от областных, республиканских до всесоюзных и зарубежных – вбирает в себя библиография Кажахмета Балахметова. Многочисленные пуб­ликации в «Казахстанской правде», «Учительской газете» (Москва), «Учитель Казахстана», «Народное образование» и многих других, где наряду с определенными успехами на ниве просвещения ставились и проблемы того периода, и пути разрешения этих проблем.

«14 августа 1974 года был опуб­ликован Указ Президиума Верховного совета Казахской ССР о моем назначении министром просвещения. Таким образом, в возрасте 48 лет я стал министром одного из важных и тяжелых министерств, в котором я проработал 13 лет», – пишет в своих мемуарах Кажахмет Балахметов.

Он понимал, что на него возложена большая ответственная работа и старался изо всех сил и знаний оправдать оказанное доверие и не подвести республику. Бывшие до него министры К. А. Айманов и Б. Б. Бультрикова провели большую организационную работу по совершенствованию деятельности школ и других учебных и воспитательных учреждений. Они были внимательными и квалифицированными руководителями и сделали очень многое в области образования. Новому министру предстояло немало потрудиться, чтобы продолжить начатое и дальше углублять, совершенствовать дело образования, достойного нашей развивающейся республики.

70-е годы ХХ века в нашей стране были богаты на новшества, которые дальше совершенствовали и подняли роль и авторитет общеобразовательных школ и в целом всего образования подрастающего поколения. Был принят ряд общесоюзных постановлений, которые наметили магистральный путь развития этой важнейшей сферы социальной жизни: «О завершении перехода к всеобщему среднему образованию», «О дальнейшем совершенствовании профессионально-технического образования», «О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования», «Об организации школьных учебно-производственных комбинатов трудового обу­чения», «О спортивном воспитании и проведении Спартакиады школьников».

В результате принятых мер в рес­публике последовательно решалась задача перехода к всеобщему среднему образованию, которое явилось высочайшим достижением в развитии материального и духовного потенциала. Каждое новое поколение поднималось на более высокий уровень образованности и гражданской активности. Думаю, многих заинтересуют сухие цифры того периода, взятые мной из доклада Кажахмета Балахметова на респуб­ликанском совещании учителей за 1984 год, то есть десятый год его деятельности в ранге министра просвещения:

«В целях осуществления всеобщего образования в республике имеются 3 933 средних, 2 043 восьмилетних, 1 708 начальных школ. Основным типом является средняя школа, которая располагает всеми учебными кабинетами, мастерскими, спортивным и актовым залами, работает в условиях кабинетной системы. Педагогический коллектив этих школ в основном имеет высшее специальное образование. Все это позволяет вооружить учащихся глубокими и прочными знания­ми. В 1984 году в школах респуб­лики обучалось 2 953 000 детей. Огромную роль в осуществлении всеобщего обучения имеют нацио­нальные школы. Функционируют 2 457 школ с казахским языком обу­чения, 49 – с уйгурским, 67 – с узбекским, 4 – с таджикским и 1 092 – со смешанным языком обучения, где учились более полутора миллионов учащихся.

В школах изучаются, кроме казахского и русского, немецкий, дунганский, корейский, курдский языки как родной и в 10 школах – арабский язык».

Заветы Абая, Шокана Уалиханова, Ыбырая Алтынсарина благодаря всесторонней деятельности Кажахмета Балахметова воплощались через сеть общеобразовательных школ по всей республике. Он был и инициатором открытия музея Шокана Уалиханова на базе средней школы в ауле Сырымбет, вблизи восстановленной усадьбы бабушки Шокана – ханши Айганым. А документальный фильм «Абай: жизнь и творчество» (1983) получил главный приз на Всесоюзном фестивале документальных и учебно-школьных фильмов.

Почему я это так хорошо знаю? Потому что фильм был снят по моему сценарию. Помню, что сам министр, Кажахмет Балахметович Балахметов, позвонил и поздравил создателей фильма с высоким признанием. Я близко знал этого человека и государственного деятеля с большой буквы.

Мой отец, учитель истории Мусахан Канапьянов, был сыном репрессированного­ Канапья-кажи, воспитывался в детском доме Омска. После окончания Омского педагогического института работал в Сырымбете директором школы. А затем в возрасте 30 лет был назначен заведующим областным отделом народного образования в только что созданной Кокшетауской области. Он и пригласил молодого талантливого педагога Кажахмета Балахметова к себе заместителем. И в годы целины они вместе ездили по новым совхозам, добиваясь, чтобы первой постройкой на центральной усадьбе была школа.

Кажахмет Балахметов, выйдя на пенсию в 1987-м, в течение 10 лет возглавлял Детский фонд Казахстана,­ был вице-президентом Международной ассоциации детских фондов (ее президент – известный детский писатель, академик Альберт Лиханов).

Кажахмет Балахметов избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР ряда созывов. За свою долгую жизнь (95 лет!) он всегда общался от души и заинтересованно со школьниками и студентами педагогических вузов, а также дружил со многими писателями и поэтами: Абдильдой Тажибаевым, Шахметом Кусаиновым, Дмитрием Снегиным, Кемелем Токаевым, Сеильбеком Тлеубаевым, Какимбеком Салыковым, Еркешем Играгимом, архитектором и драматургом Шотой Уалихановым, а народная поэтесса Фариза Онгарсынова посвятила ему свои проникновенные строки. Кажахмет Балахметов в своих воспоминаниях также рассказывает о прекрасных людях прошлого столетия.

Среди множества наград СССР, России и Казахстана есть одна награда по призванию и по судьбе – народный учитель Казахстана.

В 2021 году 95-летний Кажахмет Балахметов в окружении сыновей и дочерей, внуков и правнуков, братьев и сестер покинул этот мир, оставив после себя добрую память, свое литературное и педагогическое наследие в формате книг. Сараш-апай, вдова педагога, остается хранительницей очага семьи Балахметовых.

В Казахстане осенью, в сентябре-октябре, традиционно проходят педагогические чтения и всенародно отмечают День учителя. В год столетия Кажахмета Балахметова также состоятся педчтения, где вновь будет оценен всесторонний вклад учителя, педагога, наставника во имя подрастающего поколения нового Казахстана. Будут изучаться его педагогические труды, его книги и его судьба, вобравшая в себя целую эпоху на стыке веков.