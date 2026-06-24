Сто оборотов вокруг Солнца

Сах Мауленкулов принадлежит ко второй категории. Горняк, инженер, руководитель, общественный деятель, он прожил долгую жизнь и оставил после себя не только производственные рекорды и книги. Он оставил город, в судьбу которого вложил десятилетия труда.

15 июня исполнилось 100 лет со дня рождения Почетного граж­данина Кентау и Туркестанской области Саха Мауленкуловича Мауленкулова, имя которого давно стало частью истории. Для нес­кольких поколений горняков, инженеров и жителей города он был не просто директором комбината, руководителем или общественным деятелем. Он был человеком эпохи, одним из тех, кто создавал промышленную мощь страны и одновременно строил город, в котором хотелось жить.

Сам он не любил измерять возраст годами.

– Я совершил 90 оборотов вокруг Солнца, – так встречал меня Сах Мауленкулов десять лет назад, готовясь к очередному юбилею.

В этой фразе было его отношение к жизни: движение вперед, постоянная работа, стремление не останавливаться ни на один день.

Свой первый оборот вокруг Солнца он начал в небольшой глиняной мазанке поселка Хантаги летом 1926 года. Семья была простой. Отец работал строителем на комбинате, мать – на Хантагинской обогатительной фабрике. Детство выпало на трудные годы становления промышленного юга Казахстана.

Когда началась Великая Отечест­венная война, Саху было всего 15 лет. Многие его сверст­ники еще продолжали учиться в школе, а он уже трудился на обогатительной фабрике. Время было суровое: фронту требовался свинец, а значит, требовались рабочие руки, способные обеспечить бесперебойную работу горнодобывающей промышленности.

Саха приняли учеником электро­монтера на Хантагинскую обогатительную фабрику. Так началась его трудовая биография – длинный путь, который впоследствии приведет его к вершинам профессио­нального и общественного признания. Сначала ученик, затем квалифицированный рабочий, он с первых лет познавал цену труда, ответственности и производственной дисциплины.

Значение работы горняков и обогатителей в те годы трудно переоценить. В 1930-е годы Казахстан давал стране около 85% всего свинца, выплавляемого в Советском Союзе. Ачисайский рудник и обогатительная фабрика в 1937–1942 годах выдали максимальный объем свинцового концентрата за всю свою историю.

После выработки и закрытия Хантагинского рудника в 1941 году геологическая разведка подтвердила крупные запасы полиметаллических руд в Миргалимсае. Началось строительство нового рудника, резко возросли объемы добычи и переработки сырья, была практически удвоена мощность обогатительной фабрики. Именно в этой напряженной трудовой атмосфере военного времени формировался характер будущего руководителя.

Работая рядом с опытными горняками и инженерами, молодой Сах Мауленкулов очень быстро усвоил простую, но важную истину: чтобы двигаться вперед, необходимо постоянно учиться и совершенствовать знания. Стремление к профессиональному росту привело его сначала в Шымкентский горно-металлургический техникум, а затем – в Казахский горно-металлургический институт.

Судьба еще не раз будет поднимать Саха Мауленкулова на новые ступени служебной и общественной деятельности, однако именно в эти годы закладывался прочный фундамент его будущих успехов – инженера, организатора производства и руководителя большого масштаба.

Молодой специалист прошел путь от начальника участка до руководителя рудников, затем – директора предприятия «Аралсульфат», начальника отдела Южно-­Казахстанского Совнархоза. За каждой новой должностью стояли не связи и покровительство, а репутация человека, который умеет работать и добиваться результата.

В 1972 году Сах Мауленкулов возглавил комбинат «Ачполиметалл». Сегодня данный период называют звездными годами Кентау. Это было время, когда объект развивался стремительно, осваивал новые технологии добычи руды, устанавливал производственные рекорды и считался одним из лучших предприятий цветной металлургии Советского Союза.

Под руководством Мауленкулова внедрялись передовые системы подземной добычи руды с использованием высокопроизводительной самоходной техники. За эту работу он был удостоен Государственной премии СССР и премии Совета министров СССР.

Но главным достижением были не награды. К середине 1980-х на комбинате работали около 11 тыс. человек двадцати шести национальностей. Сформировалась уникальная школа горных инженеров и специалистов, востребованных далеко за пределами Казахстана. Многие из них позже вспоминали, что своим профессиональным становлением обязаны именно Саху Мауленкуловичу.

Он умел требовать. Но еще лучше умел вдохновлять. Его бывшие коллеги рассказывали, что директор относился к имуществу комбината как к семейному достоянию. Шутливо говорили: «Сам не брал и другим не давал». За этой фразой стояла редкая для любого времени хозяйская ответственность.

Для него комбинат никогда не ограничивался производственными показателями. Он понимал простую вещь: за каждой тонной руды стоят люди.

Поэтому одновременно с развитием производства рос и Кентау. Строились жилые дома, детские сады, больницы, спортивные объек­ты, гостиница, профилакторий, Дворец культуры. Закладывались парки и скверы. Кентау становился одним из самых благо­устроенных индустриальных городов Казах­стана.­ И не случайно иностранные делегации часто привозили именно сюда – показать, каким может быть промышленный населенный пункт посреди степи.

О масштабе личности Мауленкулова лучше всего говорят не официальные характеристики, а человеческие истории. Одна из них произошла летом 1980 года. После праздничного вечера с участием великого композитора Нургисы Тлендиева Сах Мауленкулович возвращался домой глубокой ночью. Вдруг увидел дым над городом. Горела школа.

Приехав на место, он увидел растерянность собравшихся людей. Не раздумывая ни секунды, директор крупнейшего предприятия города выбил дверь и первым вошел в горящее здание, чтобы спасти тех, кто оказался в плену огненной стихии. Такой поступок невозможно вписать в должностную инструкцию. Это уже вопрос характера. А характер у него был горняцкий.

После ухода с поста директора он продолжал работать. Руководил Шалкиинским рудоуправлением, занимался вопросами сырьевой базы комбината. Даже выйдя на пенсию, не позволил себе остановиться.

Организовал крестьянское хозяйство. Писал книги. Разрабатывал собственную систему оздоровительной гимнастики. Создал общест­во «Көп жас» и убеждал людей вести активный образ жизни. Не просто «занимался физкультурой», а на девятом десятке лет продолжал убеждать людей, что «человеку нельзя жить в дремоте».

Он искренне верил, что долголетие начинается с труда. В одной из своих книг Мауленкулов написал: «Человеку нужно разум­но и неустанно трудиться как умственно, так и физически. Благодаря этому он может хорошо жить и продолжить свою жизнь до глубокой старости».

Эти слова были не теорией. Они были итогом прожитой жизни.

Сах Мауленкулович пережил расцвет комбината, видел его тяжелые времена, наблюдал, как меняется страна. Но никогда не терял веры в людей и в будущее. Он ушел из жизни в 2017 году. Вместе с ним завершилась целая эпоха.

Однако время не измеряется только календарем. Оно измеряется следом, который человек оставляет после себя. Этот след сохранился в книгах и воспоминаниях. В шахтах и рудниках. В улицах, домах и парках Кентау. В судьбах учеников, коллег и последователей.

Он стал одним из тех людей, которые создают не только предприятия, но и города, беспокоятся не только о производстве, но и о человеческих судьбах.