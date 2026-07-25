Чтобы лето было счастливым

Детская безопасность складывается прежде всего из ответственного отношения и действий взрослых. Проверить окно, напомнить о маршруте, договориться о времени звонка, объяснить правила перед прогулкой или поездкой – все это кажется мелочами, но именно такие действия формируют у ребенка устойчивое понимание границ безопасного поведения. Когда взрослые сами относятся к этим правилам последовательно, дети постепенно начинают воспринимать их не как запреты, а как естественную часть повседнев­ной жизни.

Одним из самых серьезных рис­ков остаются открытые окна. На запрос редакции департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны сообщил, что с начала текущего года на пульт 112 поступило 33 сообщения о выпадении детей из окон. В 10 случаях дети погибли, еще 23 были госпитализированы. За аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 39 таких сообщений, погибли 10 детей.

Главный специалист столичного ДЧС Айгуль Каменова отмечает, что чаще всего такие случаи происходят из-за оставления детей без присмотра. Особую опасность представляет москитная сетка. Она может выглядеть как часть оконной конструкции, но на самом деле не является защитой. Ребенок может опереться на нее, не понимая, что сетка не выдержит его веса.

– С каждым годом увеличивается количество случаев детского травматизма. Родителям важно понимать, что ребенку достаточно нескольких минут, чтобы оказаться у открытого окна. Взрос­лые должны объяснять детям правила безопасности и заранее устранять опасные условия дома, – подчерк­нула она.

В рамках Концепции «Дети Казахстана» в регионах проводится информационная кампания «Окно – SAFE». Родителям разъясняют необходимость устанавливать оконные блокираторы, не размещать мебель рядом с окнами и ежедневно проводить минуту безопасности – короткую проверку квартиры с точки зрения возможных рисков.

Как следует из ответа ДЧС, акции «Безопасное окно» прошли 30 апреля, 9 июня и 30 июня. В 416 квартирах социально уязвимых семей бесплатно установили 1 400 оконных блокираторов. Проведено более 250 обходов в многоквартирных жилых домах, размещено свыше 4 500 памяток, а разъяснительные беседы охватили 8 500 жителей.

Летние риски не ограничиваются домом. Среди возможных угроз для детей в ДЧС называют утопление, тепловой или солнечный удар, ожоги, падение в сети городских коммуникаций, дорожно-транспортные происшествия, потерю ориентации на местности, а также ситуации, когда ребенок остается без связи из-за разряженного телефона.

Однако важно не создавать у детей ощущения, что опасно все вокруг, а разумно объяснить, как вести себя в разных ситуациях и почему некоторые ограничения необходимы. У воды – это постоянное присутствие взрослого рядом с ребенком. На улице – понимание маршрута, правил перехода дороги и поведения рядом с транспортом. Во дворе и парке – внимание к местам, куда дети могут зайти из любопытства. Во время прогулок важно заранее договориться, кому звонить и что делать, если ребенок потерялся.

Вопросы безопасности всегда в центре внимания школьных учреж­дений. Комитет по охране прав детей Министерства просвещения в свою очередь сообщил, что в мае во всех организациях образования страны еженедельно проводились уроки личной безопасности. Они охватывали правила поведения на водоемах, профилактику травматизма на улицах и безопасность дома. Во всех регионах прошли более 10 тыс. единых родительских собраний «Что должны знать родители во время летних каникул», где обсуждались безопасный отдых, психологическое благополучие, бытовые риски, угрозы цифровой среды и доверительные отношения с ребенком.

Для детей, родителей и педагогов есть памятки и информационные материалы по основным правилам безопасного поведения – на воде и дорогах, дома и в общественном транспорте. Как уточнили в комитете, материалы постоянно обновляются и направляются педагогам для еженедельных уроков безопасности. Нацио­нальный научно-практический институт благополучия детей «Өркен» подготовил сценарии единых уроков безопасности и материалы «Безопасное лето» – постеры, информационные листы и видеоролики, а Министерство просвещения разработало 110 постеров-­памяток по вопросам безопасности.

Особого внимания всегда требуют летние лагеря – места организованного отдыха детей без присутствия родителей. По данным комитета, инструктажи проводятся при заезде детей, перед экскурсиями, походами, спортивными мероприятиями, купанием и перевозкой организованных групп. В новом месте ребенок должен быстро понять правила и знать, к кому обращаться за помощью, не паниковать.

Многосторонняя постоянная работа проводится и по такому болевому вопросу, как безопас­ность детей на дорогах. Профилактические мероприятия охватили 1,9 млн школьников. К разъяснительной работе в цент­рах педагогической поддержки были привлечены 1,2 млн родителей. В отрядах «Жас сақшы» и движения юных инспекторов занимаются более 54 тыс. детей.

Профилактическая информация распространяется через интернет-ресурсы и соцсети организаций образования, родительские и ученические чаты, стенды, буклеты и памятки. ДЧС города Астаны также использует чаты КСК и ОСИ, телевидение, радио, кинотеатры, LED-экраны, экраны в лифтах, автобусах и торговых объектах, чтобы закрепить правила безопасности через регулярное повторение, практические занятия и разговор с семьей. Масштаб охвата показывает, что профилактика постепенно становится частью повседневной школьной и семейной коммуникации.

– Важно быть рядом с детьми, всегда оставаться с ними на связи, беседовать и объяснять правила безопасности при разных происшествиях. Необходимо устанавливать родительский контроль на гаджеты, а также организовывать правильный досуг детей и обеспечивать их занятость, – резюмировала Айгуль Каменова.