Нарушение нашло в рекомендациях Минпросвещения по "дистанционке" АЗРК

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана провело расследование в отношении Министерства просвещения РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.
Итогом расследования антимонопольного органа стало предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства.
По информации АЗРК, министерство утвердило методические рекомендации по организации дистанционного обучения через интернет-платформы BilimLand, Kundelik.kz, Daryn.online.
«Таким образом, этим компаниям предоставлялись необоснованные преимущества по доступу к информационным платформам, что ограничило конкуренцию другим поставщикам аналогичных услуг.
Принятие таких актов запрещается в соответствии со статьей 194 Предпринимательского кодекса.
Минпросвещения устранило нарушения, отменив методические рекомендации», – подытожили в агентстве.