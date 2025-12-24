Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев упомянул о произошедших в Астане смертельных трагедиях, связанных с поломкой лифта и падением облицовочной плитки с жилого комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Нужно обеспечить качество строящегося жилья. Астана лидирует в стране по темпам строительства. С начала года в столице введено в строй 5 миллионов квадратных метров жилья, или четверть от общереспубликанского уровня. Безусловно, это хороший показатель. Но зачастую в погоне за объемами страдает качество. Наглядными примерами могут служить недавние трагические случаи, связанные с падением облицовки дома и пассажирского лифта. Использование некачественных материалов, нарушение строительных технологий, занижение стандартов безопасности – настоящее преступление. Об этом следует говорить открыто», - сказал он.

По его словам, Правительству следует внедрить цифровую систему планирования и контроля качества на всех этапах – от проектирования до сдачи объектов.Это позволит навести порядок в данной сфере и обеспечить качество работ.

Акимам регионов предстоит создать цифровые двойники населенных пунктов для постоянного контроля их состояния. Необходимо усилить ответственность строительных компаний. Нужно обеспечить полную прозрачность и доступность сведений о застройщиках, подрядчиках и результатах всех экспертиз, добавил он.