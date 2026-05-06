Президент направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о человеческих жертвах в результате взрыва на пиротехническом заводе
Глава государства направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на пиротехническом заводе в китайской провинции Хунань.
Президент Казахстана передал соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
По данным Синьхуа, погибли 26 человек и еще 61 был ранен.