Президент направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о человеческих жертвах в результате взрыва на пиротехническом заводе

Глава государства направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на пиротехническом заводе в китайской провинции Хунань.

Президент Казахстана передал соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По данным Синьхуа, погибли 26 человек и еще 61 был ранен.