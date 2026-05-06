Необходимо провести глубокие реформы в ВС и военизированных структурах - Президент

Армия,Президент

Эту задачу следует решить в течение 2 лет, заявил Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград и воинских званий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Казахстан – миролюбивое государство, которое почитает прошлое и возлагает большие надежды на будущее. Однако, страна должна быть готова к предупреждению различных вызовов и отражению любых угроз.

– Мы убеждены, что все конфликты должны решаться дипломатическими средствами, посредством переговоров, однако в случае необходимости готовы отстаивать свои интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. Считаем, что следует строго следовать принципам и нормам международного права. Казахстан продолжит укреплять дружественные отношения со всеми странами мира. Эти незыблемые принципы четко закреплены в нашей новой Конституции. Однако это не означает, что можно сидеть сложа руки. Наша страна должна быть готова к предупреждению различных вызовов и отражению любых угроз. Поэтому нам необходимо наращивать оборонный потенциал и продолжать, в первую очередь, технологическую модернизацию Вооруженных сил. Это требование нынешнего нестабильного, турбулентного времени. С учетом этого, прежде всего, необходимо провести глубокие реформы в наших Вооруженных силах и военизированных структурах. Это стратегически важная задача, которую следует решить в краткие сроки – в течение двух лет, – заявил Президент.
