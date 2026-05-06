Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы»

Указом Главы государства за героизм и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, присвоено звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Маденову Кенжебаю Маденовичу – участнику Великой Отечественной войны (посмертно), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Уроженец села Актай-Сай Западно-Казах­станской области Кенжебай Маденов ушел на фронт, когда ему не было и 18. Тогда он еще не знал, что судьба уготовит ему совершить в конце войны исторический поступок, о котором позже напишут книги, газетные статьи. Кенжебай Маденов в числе первых водрузил Красное Знамя над зданием берлинской ратуши.