Нарушители поневоле

Актау по сравнению с мегаполисами город хоть и продвинутый, но маленький. В то время как в ­Алматы и Астане уже давно нелестно отзываются о возросшем количестве электросамокатов и мопедов, в областном центре Мангистауской области лишь «осваивают» эту проблему.

Усугубляется она тем, что если в крупных городах для такого транспорта предусматриваются велосипедные дорожки и выделенные полосы, то в ­Актау их нет прак­тически нигде. Водители электросамокатов и мопедов вынуждены передвигаться по проезжей части, тротуарам и даже обочинам, что приводит к конфликтам с автомобилистами и пешеходами. Между тем Правила дорожного движения едины для всей страны.

Житель Актау Владимир Иванов регулярно использует электросамокат для передвижения по городу. Раньше он водил автомобиль, но с появлением малогаборитного транспорта осознал все его преимущества.

– В таких небольших городах, как Актау, электросамокаты, пожалуй, самый удобный способ добраться из одной точки в другую. Сначала это было просто развлечение: я брал самокат в прокате и катался вечерами. Потом подумал: а ведь такой транспорт в Актау просто незаменим! Стоит недорого, заправлять не нужно, парковочного места не требует, никаких пробок и прочих неприятностей на дорогах, – делится он. – К тому же в Мангистауской области почти никогда не бывает снега, поэтому можно кататься круглый год. Теперь на работу и обратно домой я передвигаюсь только на нем. Так экономишь время и деньги. Однако из-за отсутствия велосипедных дорожек приходится лавировать между машинами и пешеходами, что небезопасно. Иногда выбор стоит между тем, чтобы ехать по узкому тротуару или выехать на проезжую часть, что добавляет риска.

Еще один самокатчик – Арсен Куатов утверждает, что единственный минус данного вида транспорта в Актау – это агрессия со стороны автовладельцев. Водители автомобилей возмущаются, ведь неожиданное появление таких участников движения требует от них большей осторожности и внимания. В условиях отсутствия инфраструктуры самокатчикам действительно приходится выбирать между соблюдением правил и безопас­ностью, что порождает неразрешимый конфликт.

рисунок Николая Веревочкина

Азамат Касымов, водитель с 20-летним стажем, ничего подобного на дорогах прежде не видел. Говорит, что сегодня ездить по областному центру стало гораздо опаснее. Никогда не знаешь, откуда вырулит очередной самокатчик и что у него на уме.

– В Актау движение и так непростое, особенно в часы пик. А когда на дорогах появляются лихачи на самокатах и мопедах, становится еще сложнее. Они могут резко вы­ехать перед машиной или начать пересекать дорогу в неположенном месте. Порой кажется, что они совершенно не думают о безопасности, и это может привести к аварии. Я не раз сталкивался с такими ситуациями, – рассказал ­Азамат Касымов.

Автолюбители жалуются, что водители этих новомодных агрегатов не соблюдают ПДД, создавая опасные ситуации для себя и окружающих. Увы, самокатчики зачастую пренебрегают даже собственной безопаснос­тью: не носят яркую одежду или защитное снаряжение, что особенно опасно в вечернее время. Также автомобилисты подчеркивают, что при столкновении с самокатом или мопедом вся ответственность ложится именно на автомобилистов, что только увеличивает напряженность на дорогах. Несколько подобных инцидентов уже случалось, благо что обошлось без тяжелых последствий.

В департаменте полиции Мангис­тауской области поясняют, что электросамокаты и мопеды подчиняются принятым для них в прошлом году Правилам дорожного движения. В соответствии с законом двигаться по проезжей части имеют право только водители старше 18 лет, причем они обязаны иметь водительское удостоверение. Электросамокаты могут использовать велосипедные дорожки, полосы для общественного транспорта и проезжую часть, передвигаясь по крайней правой полосе со скоростью не более 20 км⁄ч. Также им разрешается ездить по тротуарам, пешеходным дорожкам и обочине, но при этом обязательно снизив скорость до 6 км⁄ч.

– Для движения по проезжей части необходимы водительские права, владельцам электросамокатов, мопедов и велосипедов предписано носить шлемы, – сообщили в депар­таменте полиции.

Нарушения правил – выезд на пешеходные зоны, создание помех для других участников движения – грозят штрафом до 5 МРП. Однако на практике многие водители электросамокатов пренебрегают такими требованиями. Причин тому несколько: низкий уровень осведомленности о правилах, спешка, связанная с выполнением заказов (например, у курьеров), отсутствие должного контроля со стороны полиции. В пресс-службе ДП области не смогли предоставить статистику по чис­лу оштрафованных водителей электросамокатов, что также свидетельствует о недостатке данных или нехватке ресурсов для контроля данной категории участников движения.

Чтобы улучшить ситуацию, необходимо подойти к проблеме комплексно. Прежде всего требуется развитие инфраструктуры. Велосипедные дорожки и выделенные полосы для малогабаритного транспорта позволили бы водителям электросамокатов и мопедов перемещаться безопасно, не мешая пешеходам и автомобилистам. Важно также уделить внимание образованию. Проведение информационных кампаний и тренингов для пользователей электросамокатов поможет повысить их осведомленность о Правилах дорожного движения и важности использования защитного снаряжения.

Значительную роль могут ­сыграть правоохранительные ­органы. Несколько месяцев активного контроля и привлечения к ответственности нарушителей способны изменить поведение водителей. Если такие меры будут применяться, пользователи электросамокатов начнут воспринимать себя полноправными участниками дорожного движения и соблюдать правила.

Они уже стали неотъемлемой частью жизни города, но их присутствие на дорогах требует адекватного регулирования и мер безопасности. Пока же городская инфраструктура остается неподготовленной для этого типа транспорта, и участники дорожного движения находятся в повышенной зоне риска.