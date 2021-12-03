Наследие EXPO

Премьер-министр Казахстана Аскар-Мамин принял участие в открытии Национального дня на выставке EXPO 2020 Dubai.

Проведение национальных дней стран – участниц выставки является традицией EXPO. Символично, что проведение казахстанского дня совпало с празднованием Дня Первого Президента в Казахстане, а также кануном 30-летия Независимости нашей страны. Символично и то, что Объединенные Арабские Эмираты в эти же дни встречают 50-летие своей независимости.

Приветствуя казахстанскую делегацию, генеральный комиссар EXPO 2020 Dubai, министр по вопросам толерантности и сосуществования шейх Нахайан Бин Мубарак Аль-Нахайан отметил вклад Казахстана в развитие миссии EXPO в 2017 году, ставший своеобразным наследием, которым Дубай воспользовался в полной мере 4 года спустя.

Шейх поздравил казахстанскую делегацию с грядущим юбилеем Независимости.

– Позвольте мне разделить с вами наше волнение и гордость как с братской нацией. Это очень приятное время для проведения EXPO 2020 Dubai в Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку мы собираем друзей и парт­неров со всего мира. Мы надеемся, что объединение умов и устремлений прогрессивного человечества послужит будущему мира, – сказал он.

Министр также отметил работу казахстанского павильона, его глубокую смысловую наполненность.

– Мы восхищены павильоном, он дает посетителям возможность исследовать не только первозданный ландшафт и богатую культуру Казахстана, но и наследие выставки «ЭКСПО-2017», которая теперь включает в себя международный финансовый центр «зеленых» технологий в Нур-Султане. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить нашу признательность Казахстану за превосходное участие Казахстана в этой в выставке в Дубае, – отметил он.

Эмиратский министр подчеркнул, что ОАЭ как молодая нация и первая страна в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии, принимающая EXPO, стремится укрепить экономичес­кие и культурные связи со странами по всему миру.

Высказался он и относительно двустороннего сотрудничества с Казахстаном, особо подчеркнув, что его незыблемую основу заложили ныне покойный шейх Заид Бин Султан Аль-Нахайян и Первый Президент Казах­стана Нурсултан Назарбаев.

– Мы очень гордимся, что являемся ведущим стратегическим и экономическим партнером Казахстана в арабском регионе с сотрудничеством, охватывающим различные секторы, включая космос, образование, здравоохранение, и мы с нетерпением ждем возможности изучить дальнейшие области для расширения сотрудничества через присутствие Казахстана на ЭКСПО-2020, – сказал он.

В свою очередь Аскар Мамин выразил уверенность, что итоги EXPO Dubai и Национального дня Казах­стана послужат еще одним фактором укрепления братских связей между нашими народами и заложат новые основы для нашего дальнейшего сотрудничества.

Глава Правительства Аскар Мамин также принял участие в Казахстанском торгово-инвестиционном форуме, собравшем около 100 человек – представителей государственных органов, деловых кругов, национальных холдингов и институтов развития РК и ОАЭ.

– На сегодня отношения между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами вышли на качественно новый уровень. С 1991 года ОАЭ инвестировали в экономику РК свыше $4 миллиардов. В Казахстане работают свыше 250 компаний с участием капитала ОАЭ. Несмотря на сохраняющиеся риски в глобальной экономике, сотрудничество между нашими странами продолжает укрепляться, – сказал Аскар Мамин в своем выступлении на пленарной сессии форума.

Глава Правительства отметил, что знаковым событием в двусторонних отношениях стало подписание в октябре т. г. межправительственного соглашения об установлении долго­срочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ направлен на реализацию проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики РК общим объемом инвестиций более $6 млрд.

На пленарной сессии форума также выступили министр энергетики Магзум Мирзагалиев, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи, государственный министр ОАЭ Ахмед Али Аль-Сайех и др.

Как сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев в интервью журналистам, по итогам форума с эмиратской стороной подписан важнейший для энергетический отрасли договор.

– Речь идет о привлечении иностранных инвестиций в нашу страну, в частности в сектор энергетики. Арабские инвесторы готовы инвестировать более 6 миллиардов долларов. Мы говорим о создании новых станций мощностью порядка 5 гигаватт, из которых 2 гигаватта – это солнечные станции, 2 гигаватта – ветровой парк и 1 гигаватт – это газовая генерация, которую мы планируем разместить на юге страны, – сказал глава Минэнерго.

Также, по его словам, инвесторы ОАЭ проявляют интерес к сектору возобновляемых источников энергии.

– С нашей стороны, естественно, предоставляются земельные участки и плюс необходимо будет предоставлять точки подключения со стороны системного оператора, то есть те точки, куда эта электроэнергия будет поставляться, – пояснил министр.

Эти проекты, подчеркнул Магзум Мирзагалиев, важны с точки зрения обеспечения опережающего развития электроэнергетики, новых мощностей.

– Вы знаете, что сейчас весь мир, и Казахстан не исключение, взял направление на «зеленую» энергетику и экономику, поэтому такие инвестиции в возобновляемые источники очень нужны. Перед нами стоит задача до 2030 года снизить выбросы на 15% в соответствии с Парижским соглашением, плюс Глава государства объявил о курсе Казахстана на достижение углеродной нейтральности к 2060 году. В связи с этим именно благодаря таким проектам и будет обеспечен переход на «зеленые» рельсы, – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, какова выгода от вложений в проекты для ОАЭ, министр подчеркнул: это бизнес, но…

– Но когда мы говорим о реализации таких больших проектов, нужно понимать, что чем больше генераций, чем больше мощных станций – тем ниже тарифы. Поэтому это взаимовыгодное сотрудничество, – отметил он.

Также он сообщил, что эмиратской стороне был презентован потенциал геологоразведки в Казахстане по неф­тегазовым месторождениям. Кроме того, арабские компании были приглашены и к реализации нефтехимических проектов.

– У нас сейчас это направление очень хорошо развивается, в следующем году завершим строительство завода по производству полипропилена в Атырауской области, ведем переговоры с частными инвесторами по строительству завода по выработке бутадиена – очень большой проект. Есть еще ряд проектов, которые мы хотели бы развивать, – это производство полиэтилентерефталата, аммиака и многое другое. Все это необходимо для перехода от сырьевой экономики к экономике, направленной на переработку собственного сырья, – отметил он.

По итогам форума подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и суверенным фондом Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ). В настоящее время эмиратские компании участвуют в реализации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане общей стоимостью свыше 3,5 млрд долларов.

В рамках визита в г. Дубай Премьер-министр РК Аскар Мамин ознакомился с цифровой выставкой АО «Центр развития торговой политики «QazTrade», посетил тематические павильоны выс­тавки EXPO 2020 Dubai, а также провел переговоры с руководством ведущих компаний ОАЭ.

На праздновании Национального дня Казахстана для гостей всемирной выставки на территории Expo состоялся концерт с участием академичес­кого фольклорно-этнографического оркестра им. Н. Тлендиева «Отырар сазы», оперной певицы Марии Мудряк, коллектива «Астана балет» и других артистов Казахстана.

Что касается национального павильона Республики Казахстан, то он расположен в тематическом кластере «Возможности», в непосредственной близости от национального павильона Объединенных Арабских Эмиратов, США, Японии, Швейцарии, КНР, Италии и Республики Беларусь. Павильон РК состоит из 3 этажей, имеет 4 выставочные зоны на 2 этажах. Площадь – 3 400 кв. м. Павильон представляет собой синтез современных цифровых решений и традиций, а также символизирует открытость Казахстана. Он сделан из облегченной конструкции, стрельчатая арка напоминает о святых местах Туркестана, фасад символизирует традиционный головной убор айыр-калпак, а выемка на фасаде напоминает казан – олицетворение благополучия и процветания. Прилегающая к павильону территория оформлена теневыми конструкциями и сухими фонтанами в зоне формирования очередей для обеспечения высокого уровня комфортности в жарких климатических условиях. В оформлении благоустройства входной группы павильона интегрированы мотивы богатого культурного наследия Казахстана – петроглифы, геоглифы, элементы скифо-сакской культуры. Содержательное наполнение павильона представляет собой путешествие, где посетители познакомятся с прошлым, настоящим, будущим Казахстана, и раскрывает тему выставки «Объединяя умы, создавая будущее».

Примечательно, что за два месяца казахстанский павильон посетили уже более 400 тыс. человек.