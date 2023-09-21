Насмерть забил соседку житель Жетысуской области

Пьяный мужчина насмерть забил соседку в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Фото: Kazpravda.kz

Факт зарегистрирован в Каратальском районе, где в ночь на 19 сентября в больницу госпитализировали 30-летнюю жительницу села Жанаталап. Врачи диагностировали у пациентки множество травм. Спасти женщину не удалось – на следующий день она скончалась, не приходя в сознание.

Полицейские установили, что несовместимые с жизнью травмы сельчанка получила в результате жестокого избиения.

Погибшая проживала вместе с пожилой матерью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 43-летнего односельчанина.

«Мужчина проживает по соседству и приходится ей дальним родственником. Поводом к преступлению послужили неприязненные отношения. Находясь в алкогольном опьянении, он вступил в словесную перепалку, которая в итоге переросла в избиение женщины. Сейчас задержанный помещен под стражу», – сообщили в полиции Каратальского района.

Расследование проводится согласно части 3 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».