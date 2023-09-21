Насмерть забил соседку житель Жетысуской области

Происшествия
627
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Пьяный мужчина насмерть забил соседку в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Фото: Kazpravda.kz

Факт зарегистрирован в Каратальском районе, где в ночь на 19 сентября в больницу госпитализировали 30-летнюю жительницу села Жанаталап. Врачи диагностировали у пациентки множество травм. Спасти женщину не удалось – на следующий день она скончалась, не приходя в сознание.

Полицейские установили, что несовместимые с жизнью травмы сельчанка получила в результате жестокого избиения.

Погибшая проживала вместе с пожилой матерью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 43-летнего односельчанина.

«Мужчина проживает по соседству и приходится ей дальним родственником. Поводом к преступлению послужили неприязненные отношения. Находясь в алкогольном опьянении, он вступил в словесную перепалку, которая в итоге переросла в избиение женщины. Сейчас задержанный помещен под стражу», – сообщили в полиции Каратальского района.

Расследование проводится согласно части 3 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

 

 

#расследование #Жетысуская область #убийство #происшествие #избиение

Популярное

Все
Якутское кино: между артхаусом и коммерцией
В цирке мамонты
Бум и торжество креатива
«Бату и его друзья» путешествуют по Америке
По три языка на двоих
Под шахтерской маркой
Девушка-полиглот
Знаки судьбы Шамиля Фахрутдинова
Не кладите трубку!
37 лет на шахте с риском для жизни
Альтернативная реальность медиа
Кадры решают все
Распоряжение Главы государства
Вместе люди – сила!
О выборах акимов и электоральной культуре
Если к переделу подойти с умом
79 олимпийских побед
Услышьте нас!
Позицию через петицию
Город-цветник
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Долгие годы жили и не вникали
В Семее выбрали самую красивую девушку
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан завершился
Нет границ – только препятствия
Маленькие шаги к большим целям
Его страстью был футбол
На поле встретились роботы
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Турции
Токаев поздравил Национальный олимпийский комитет с 30-летием
Более 100 млн доз вакцины от COVID-19 оказались непригодны в Испании
Какие документы подписали президенты стран ЦА по итогам саммита МФСА
Токсичные водоросли заполонили крупнейшее пресноводное озеро Британии
Курсы для переводчиков появятся на платформе Skills Enbek
Подписывать электронные счета-фактуры стало возможным с помощью eGov QR
Более 120 тонн гуманитарной помощи направил Катар в пострадавшую от наводнений Ливию
Премьер обозначил необходимые меры по развитию туризма в Казахстане
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Необходима энергетическая стабильность
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном

Читайте также

И на вас упадут с неба гранты…
Под видом посадки элитной малины "фермеры" похитили 900 млн…
Рабочие пострадали при пожаре в таразской школе
В Астане из окна выпал подросток

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]