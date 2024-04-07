Настя Городко выиграла вторую медаль на ЧМ по фристайлу
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Накануне она стала чемпионкой в могуле, передает Kazpravda.kz
На проходящем в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко чемпионате мира среди юниоров 18-летняя казахстанка Анастасия Городко стала серебряным призером в параллельном могуле.
Первенствовала Килие Кариотис (США), третья - Юма Тагучи (Япония).
Напомним, что Городко вернулась в спорт после серьезной травмы, полученной в ДТП, и на этом ЧМ взяла уже вторую награду. Накануне Анастасия стала чемпионкой в могуле.