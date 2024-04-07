Настя Городко выиграла вторую медаль на ЧМ по фристайлу

Накануне она стала чемпионкой в могуле, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

На проходящем в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко чемпионате мира среди юниоров 18-летняя казахстанка Анастасия Городко стала серебряным призером в параллельном могуле.

Первенствовала Килие Кариотис (США), третья - Юма Тагучи (Япония).

Напомним, что Городко вернулась в спорт после серьезной травмы, полученной в ДТП, и на этом ЧМ взяла уже вторую награду. Накануне Анастасия стала чемпионкой в могуле.