Нацбанк предупредил казахстанцев о распространении поддельных банкнот

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

На фальшивых деньгах можно обнаружить надписи

Фото: Нацбанк

Нацбанк предупреждает о фактах распространения полиграфической продукции, имитирующей подлинные банкноты национальной валюты, сообщает Kazpravda.kz  

Нацбанк предупреждает о выявлении фактов распространения через социальные сети и мессенджеры рекламных объявлений, предлагающих к приобретению полиграфическую продукцию, имитирующую внешние признаки подлинных банкнот национальной валюты и имеющие посторонние надписи: «Празднуем вместе!», «Не является платежным средством», соответственно, считается подделкой.

Нацбанк обращает внимание, что изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг подлежит уголовному преследованию.

По указанным случаям Нацбанк направил заявление в МВД для проведения проверки по факту их распространения.

В связи с вышеупомянутым, настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание на надписи при использовании банкнот и проверять их на подлинность.

«Нацбанк также напоминает, что подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь. Ознакомиться с этими признаками можно на официальном сайте Нацбанка и на Youtube-канале Нацбанка. В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы», – пишут в пресс-релизе.

Там же напомнили, что Нацбанк на постоянной основе проводит работу по противодействию подделкам денежных знаков и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег.

#Нацбанк #казахстанцы #банкноты

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