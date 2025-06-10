Нацбанк сделал заявление по поводу обмена поврежденных валютных купюр

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

Комиссия за данные операции не должна превышать 10% от номинальной стоимости

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный банк РК в связи с участившимися обращениями населения разъясняет порядок осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой на территории РК, в том числе правила признания банкнот годными к обращению и порядок действий в случае необоснованного отказа в обмене, сообщает Kazpravda.kz

Согласно правилам осуществления обменных операций, годными к обращению законными платежными средствами признаются банкноты иностранной валюты, которые:

- являются законным средством наличного платежа на территории соответствующей страны-эмитента;

- соответствуют полному описанию, указанному в справочных материалах страны- эмитента.

Порядок осуществления покупки и продажи негодных и неплатежных банкнот иностранной валюты

Банкноты иностранной валюты признаются неплатежными, если они выведены из обращения банком-эмитентом соответствующего иностранного государства, а также негодными - при наличии разрывов, повреждений и других дефектов. Полный перечень признаков доступен на сайте Нацбанка

Покупка и замена таких банкнот осуществляется только уполномоченными банками, имеющими договоры с иностранными банками на проведение инкассовых операций.

Комиссия за эти операции не должна превышать 10% от номинальной стоимости. При этом клиент подписывает письменное согласие на условия инкассо и информируется о возможности отказа со стороны банка-эмитента (иностранный банк) в проведении обмена.

Порядок действий при необоснованном отказе в осуществлении покупки и продажи годных к обращению банкнот иностранной валюты

Не допускаются ограничения по номиналу и году выпуска наличной иностранной валюты, если они являются годными к обращению. Обменный пункт не вправе отказать физическому лицу в обмене валюты, при наличии у него необходимой суммы в иностранной и национальной валюте, за исключением следующих случаев:

- применение мер, предусмотренных с требованиями закона о ПОД/ФТ;

- непредоставление документа, удостоверяющего личность или данных, подтверждающих личность через сервис цифровых документов.

В случае необоснованного отказа в обменной операции граждане вправе подать жалобу в территориальный филиал Нацбанка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе следует указать обстоятельства отказа и приложить имеющиеся документы для принятия соответствующих законом мер.

Информация по контактным данным территориальных филиалов НБК доступна на официальном интернет-ресурсе Нацбанка.

#заявление #Нацбанк #обмен #купюры

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