Нацбанк выпускает коллекционные монеты AIÝ

Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты AIÝ из серии «Культовые животные – тотемы кочевников», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу банкази с природой

Фото: Нацбанк

Реализация коллекционных монет AIÝ из серебра номиналом 1000 тенге и из сплава мельхиор номиналом 500 и 200 тенге будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 19 декабря 2024 года, с доставкой через «Казпочту».

Коллекционные монеты AIÝ номиналом 5 000 тенге поступят в продажу 23 декабря 2024 года и будут реализовываться посредством самовывоза.

AIÝ (медведь) – седьмая монета в серии «Культовые животные – тотемы кочевников», в дизайне которой сочетается натуралистический и трафаретный вид животного, изображенный в сакском стиле.

AIÝ (медведь) – это символ силы, стойкости и связи с природой.

Монеты номиналом 5 000 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, с бриллиантовой вставкой диаметром 2 мм, качеством proof, тиражом 200 штук.

Монеты номиналом 1000 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, с бриллиантовой вставкой диаметром 1 мм, качеством proof, тиражом 3 000 штук.

Монеты номиналом 500 тенге изготовлены из мельхиора качества рrооf-like, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством рrооf-like, тиражом 3 000 (три тысячи) штук.

Монеты из мельхиора качеством brilliant uncirculated изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, качеством brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом (десять тысяч) 10 000 штук.

Отмечается, что все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.