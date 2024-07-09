Коллекционные монеты к юбилею Каныша Сатпаева выпустил Нацбанк

Изображение: Нацбанк

Новые коллекционные монеты QANYSH SÁTBAEV. 125 JYL вошли в серию «Выдающиеся события и люди», передает Кazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Каныш Сатпаев – советский учёный-геолог, научный и общественный деятель, профессор, первый президент Академии наук Казахской ССР. Монеты выпущены к его 125-летию.

Монета номиналом 2 000 тенге, на которой изображено кольцо из тантала пурпурного цвета, что является отсылкой к цвету марганцевой руды, минерала, крупное месторождение которого было открыто и разработано Сатпаевым близ населенного пункта Жезды.

Марганец активно использовался при производстве стальных сплавов для бронетехники во время Великой Отечественной войны, выдавая более 70% марганцевых руд в СССР.

Монеты изготовлены:

- в биколорном исполнении (диск из серебра 925/1000 пробы массой 34 грамма, кольцо – из тантала массой 40 грамм), масса монеты – 74 грамма, диаметр – 50 мм, качество – proof, номинал – 2 000 тенге, тираж – 300 (триста) штук;

- из сплава мельхиор (МН 25) масса монеты – 15 грамм, диаметр – 33 мм, качество – brilliant uncirculated, номинал – 200 тенге, тираж – 5 000 (пять тысяч) штук.

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Биколорные монеты выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества Нацбанка на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор выпускаются в блистерной упаковке. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.