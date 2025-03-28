Нацбанк выпустил в обращение новую банкноту в 1 000 тенге

В массовое обращение новые купюры поступят во втором полугодии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «ПАРАГРАФ»

Фото: Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»

Новые банкноты в течение двух лет будут заменять находящиеся в обращении банкноты номиналом 1 000 тенге образца 2014 года.

Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов - с 28 марта 2025 года по 27 марта 2027 года.

С 28 марта 2027 года все банки и «Казпочта» будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет - по 27 марта 2030 года. Филиалы Нацбанка будут принимать банкноты старого образца бессрочно.

Банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством. Отказ в их приеме является административным правонарушением.