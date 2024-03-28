Нацбанк выпустит монеты на тему Евро-2024

Банки и финансы, Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Национальный Банк выпускает в обращение коллекционные монеты UEFA EURO 2024 из серии «Спорт», сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Нацбанк

Информация о дате начала продажи монет будет дополнительно размещена на официальном сайте Нацбанка.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, монеты изготовлены в партнерстве с немецкой нумизматической компанией MDM Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze (MDM), которая является держателем официальной лицензии UEFA на выпуск коллекционных монет, посвященных чемпионату Европы по футболу.

Футбольный мяч на монете символизирует земной шар. На мяче – изображение контура карты Германии с обозначением городов, в которых будут проходить матчи чемпионата. Вокруг мяча 24 звезды, обозначающие количество команд в финальной части турнира.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 с применением новой технологии повышенного рельефа и золочения.  Масса монеты – 20 грамм, диаметр –  32 мм, качество изготовления – proof и anti-proof. Номинал монеты – 100 тенге, общий тираж – 2 500 штук.  При этом, тираж монет для внутреннего рынка Казахстана составляет 1 500 штук, для внешнего рынка (партнер проекта – нумизматическая компания MDM) –  1 000 штук.

Монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе и выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках.

#Спорт #Нацбанк #монеты

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