Нацбанк объявил о продаже коллекционных монет WORLD PAINTING

Монеты изготовлены из серебра с цветной печатью

Фото: пресс-служба НБ РК

Национальный банк Казахстана сообщил о начале продаж c 28 августа коллекционных монет WORLD PAINTING из серии «Изучая монеты – открывай Казахстан», передает Kazpravda.kz

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы с применением технологии цветной печати, массой 62,2 грамма, диаметр – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 2 000 тенге, тираж – 300 штук; а также из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметр – 33 мм, качество изготовления – brilliant uncirculated, номинал – 200 тенге, тираж – 5 000 штук.

Серебряные монеты WORLD PAINTING выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор выпускаются в блистерной упаковке.

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Продажа будет идти через интернет-магазин НБК на платформе kazcoins.nationalbank.kz