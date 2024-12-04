Нацгвардия МВД РК организовала пресс-тур для журналистов в честь 25-летия ПСН «Бүркіт»

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В мероприятии приняли участие представители средств массовой информации, которые смогли лично познакомиться с жизнью и бытом военнослужащих, увидеть инфраструктуру военного городка, а также погрузиться в атмосферу армейской службы.

В рамках пресс-тура гости посетили казармы, а также солдатскую столовую, где они смогли оценить качество армейского питания. Каждый из участников лично убедился, что рацион военнослужащих войск правопорядка сбалансирован и отвечает всем необходимым требованиям.

На выставке техники и вооружения были представлены образцы современного оружия, средств связи и экипировки, находящиеся на вооружении Нацгвардии. Особый интерес вызвала демонстрация техники действий бойцов спецназа, которые показали высокий уровень подготовки в тире воинской части.

Особое внимание участников привлекла программа в кинологическом центре. Здесь состоялась демонстрация действий служебных собак, включающая задержание условных вооружённых преступников, поиск наркотических и взрывных веществ. Высокий профессионализм кинологов и их четвероногих напарников вызвал у гостей восхищение и бурные аплодисменты.

Журналисты также приняли участие в конкурсе по разборке и сборке пистолета Макарова и автомата Калашникова. Конкурс вызвал немалый ажиотаж среди участников, став своего рода проверкой на ловкость и внимательность среди представителей СМИ. По итогам испытания лучшие из участников были награждены почетными грамотами от имени заместителя Министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова.

- Первый раз, что к нам прибыло столько журналистов. Мы выступаем за открытый диалог, что наш народ и наша страна знала, что может спать спокойно. Есть такая профессия - Родину защищать и мы по праву готовы выполнить любую поставленную задачу во имя процветания нашей Родины! - отметил в своем выступлении командир воинской части 5573 генерал-майор Аян Есжанов.

Завершилось мероприятие яркой культурной программой. В культурно-досуговом центре выступил Ансамбль песни и танца Национальной гвардии с зажигательными номерами. В свою очередь музыканты Образцово-показательного оркестра исполнили военно-патриотические композиции, а военнослужащие Роты Почетного караула продемонстрировали дефиле с оружием.

Пресс-тур стал отличной возможностью для гостей увидеть изнутри жизнь защитников Родины, и оценить их профессионализм.

Стоит отметить, что подобные мероприятия помогают укреплять связь между обществом и Вооруженными силами, создавая уважение и доверие к службе в рядах Национальной гвардии МВД РК.