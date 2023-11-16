Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане

Она будет следить за рациональным использованием подземных вод
По поручению президента Казахстана при министерстве водных ресурсов и ирригации РК будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уже создан департамент с двумя управлениями, которые занимаются вопросом воссоздания Национальной гидрогеологической службы. По данным МВРИ, разработаны организационная структура и уставные документы, которые в скором времени будут представлены на рассмотрение правительства.
По предложению министерства Национальная гидрогеологическая служба будет обладать организационными и другими необходимыми полномочиями для проведения государственной политики в сфере управления подземными водами, поисково-разведочных работ и их государственного мониторинга. На особом контроле будут вопросы рационального использования подземных вод.
«Согласно прогнозам, объем подземных вод составляет около 40 кубических километров, в том числе 15 кубических километров – готовые к использованию запасы. В настоящее время доля использования подземных вод в экономике Казахстана составляет всего 7-10%. Мы намерены активнее использовать подземные водные ресурсы для питьевого водоснабжения, орошения и пастбищного животноводства. При этом истощение и загрязнение запасов подземных вод страны допускаться не будут», – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.