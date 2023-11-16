Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане

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По поручению президента Казахстана при министерстве водных ресурсов и ирригации РК будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Уже создан департамент с двумя управлениями, которые занимаются вопросом воссоздания Национальной гидрогеологической службы. По данным МВРИ, разработаны организационная структура и уставные документы, которые в скором времени будут представлены на рассмотрение правительства.



По предложению министерства Национальная гидрогеологическая служба будет обладать организационными и другими необходимыми полномочиями для проведения государственной политики в сфере управления подземными водами, поисково-разведочных работ и их государственного мониторинга. На особом контроле будут вопросы рационального использования подземных вод.