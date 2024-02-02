Национальный павильон Казахстана представят на 60-й Венецианской биеннале искусств

Культура
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Дана Аменова
Корреспондент

Об этом стало известно в ходе официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Италию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: theartnewspaper.ru

Комиссаром павильона является министр культуры и информации Аида Балаева. 

Посетители выставки со всего мира смогут увидеть экспозицию проекта «‎Jerūiyq»: взгляд за горизонт». Это современная интерпретация древней легенды о мифической земле под названием Jerūiyq. 

На выставке будут представлены одно из первых футуристических произведений в истории казахстанского искусства «Земля и время. Казахстан» Камиля Муллашева, монументальное полотно «Новый ребенок. Перерождение» Ерболата Толепбая.

Кроме того, будут выставлены экспериментальные проекты Сакена Нарынова «Шесть жизней одной души» и «Конец начала или начало конца», инсталляция Сергея Маслова «Байконур-2». 

Группа The2vvo, в состав которой входят художники Елена Позднякова и Эльдар Таги, примет участие в биеннале с саунд-инсталляцией «Присутствие», художник Анвар Мусрепов представит экспериментальное мистическое видеоэссе «Аластау». 

— Юбилейная биеннале искусств будет проходить в историческом здании Музея Navale в Венеции в течение семи месяцев, с 20 апреля по 24 ноября 2024 года. Впервые международная художественная выставка, ставшая прародительницей биеннале в ее современном виде, состоялась в Венеции в 1895 году и почти сразу стала одним из центральных событий в мире искусства, — отметили в пресс-службе.  

В Минкультуры добавили, что выставка традиционно привлекает специалистов и ценителей прекрасного со всего мира. В 2022 году ее посетили свыше 800 тысяч человек.

#Минкультуры #павильон #Венецианское биеннале искусств

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