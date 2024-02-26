Модернизацию сельского здравоохранения рассмотрят в правительстве

Во вторник, 27 февраля, в 15.00 часов в Үкімет үйі состоится заседание правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

На повестке заседания два вопроса: ход реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»»; комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы.

Заседание правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz, официальном YouTube-канале и на Facebook. Также онлайн-трансляция будет доступна на Telegram-канале UKIMET.