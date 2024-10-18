Научная конференция в честь 130-летия Сакена Сейфуллина прошла в Кокшетау

На земле Кокше чтят Сакена сері. С этим краем связан наиболее плодотворный период его творчества
Научной конференцией отметили в Кокшетау 130-летие со дня рождения общественного и государственного деятеля, одного из основоположников современной казахской литературы Сакена Сейфуллина. Акмолинцы особо чтят выдающуюся личность, так как жизнь писателя была тесно связана с их регионом. Именно здесь началась общественная и государственная деятельность активного молодого человека. На земле Кокше он написал самые яркие поэтические строки, прозу, отразившие и дух того динамичного времени, и природную красоту края. Кто, к примеру, из казахстанцев не знает его знаменитую лирическую поэму «Кокшетау», положенную на музыку?
Большой вклад Сакен Сейфуллин внес и в публицистику. В 1917 году создал казахскую газету «Тіршілік», традиции которой продолжает областная газета «Арқа ажары».
Сегодня в Акмолинской области его имя носят 74 улицы сел и городов, три школы и один сельский округ.
В работе конференции, прошедшей в стенах КУ им. Ш. Уалиханова, приняли участие крупные ученые: государственный и общественный деятель Оралбай Абдыкаримов, академик НАН РК, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы, литературовед, доктор филологических наук Серик Негимов, доктор исторических наук, директор музея Сакена Сейфуллина Марат Абсеметов.
Каждый говорил о Сакене Сейфуллине как о яркой личности, ведь за 45 отпущенных ему судьбой лет он сумел сделать очень много. В нем удивительным образом сочетались талант поэта, проницательность государственника и бойцовский характер человека, деятельность которого остается символом борьбы за идентичность своего народа, развитие его языка, культуры и духовности.
Как отметил государственный и общественный деятель Оралбай Абдыкаримов, радует, что число людей, желающих узнать больше о многогранной личности Сакена Сейфуллина, растет. Например, рождение новой оперы «Сакен» композитора Алиби Абдинурова на либретто драматурга Каната Жунусова стало настоящим событием.
Академик Дихан Камзабекулы подчеркнул важность встречи, на которой присутствует молодежь, отметив необходимость «возвращения» исторических личностей в сегодняшний новый Казахстан. Меняются поколения, приходит новая волна, насколько молодые люди знают исторических деятелей своего Отечества?
– В стране широко отмечается 130-летие Сакена Сейфуллина, крупные конференции проведены в Астане, Алматы, проходит она и в Кокшетау, с которым связана молодость Сакена. С этим красивым краем связан наиболее плодотворный период его творчества. Исследовательская работа жизни исторической личности, его общественно-политической и творческой деятельности продолжается, – отметил Дихан Камзабекулы.