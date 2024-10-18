Научная конференция в честь 130-летия Сакена Сейфуллина прошла в Кокшетау

На земле Кокше чтят Сакена сері. С этим краем связан наиболее плодотворный период его творчества

фото Дархана Жанабекова

Научной конференцией отметили в Кокшетау 130-летие со дня рождения общественного и государственного деятеля, одного из основоположников современной казахской литературы Сакена Сейфуллина. Акмолинцы особо чтят выдающуюся личность, так как жизнь писателя была тесно связана с их регионом. Именно здесь началась об­щественная и государственная деятельность активного молодого человека. На земле Кокше он написал самые яркие поэтические строки, прозу, отразившие и дух того динамичного времени, и природную красоту края. Кто, к примеру, из казахстанцев не знает его знаменитую лирическую поэму «Кокшетау», положенную на музыку?

Большой вклад Сакен Сейфуллин внес и в публицистику. В 1917 году создал казахскую газету «Тіршілік», традиции которой продолжает областная газета «Арқа ажары».

Сегодня в Акмолинской облас­ти его имя носят 74 улицы сел и городов, три школы и один сельский округ.

В работе конференции, прошедшей в стенах КУ им. Ш. Уали­ханова, приняли участие крупные ученые: государственный и общест­венный деятель Оралбай ­Абдыкаримов, академик НАН РК, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан ­Камзабекулы, литературовед, док­тор филологических наук Серик ­Негимов, доктор истори­ческих наук, директор музея Сакена ­Сейфуллина Марат Абсеметов.

Каждый говорил о Сакене Сейфуллине как о яркой личности, ведь за 45 отпущенных ему судьбой лет он сумел сделать очень много. В нем удивительным образом сочетались талант поэта, проницательность государственника и бойцовский характер человека, деятельность которого остается символом борьбы за идентичность своего народа, развитие его языка, культуры и духовности.

Как отметил государственный и общественный деятель Оралбай Абдыкаримов, радует, что число людей, желаю­щих узнать больше о много­гранной личности Сакена Сейфуллина, растет. Например, рождение новой оперы «Сакен» композитора ­Алиби Абдинурова на либретто драматурга Каната Жунусова стало настоящим событием.

Академик Дихан Камзабекулы подчеркнул важность встречи, на которой присутствует молодежь, отметив необходимость «возвращения» истори­ческих личностей в сегодняшний новый Казахстан. Меняются поколения, приходит новая волна, насколько молодые люди знают исторических деятелей своего Отечества?

– В стране широко отмечается 130-летие Сакена Сейфуллина, крупные конференции проведены в Астане, Алматы, проходит она и в Кокшетау, с которым связана молодость Сакена. С этим красивым краем связан наиболее плодотворный период его творчества. Исследовательская работа жизни исторической личности, его общественно-политической и творческой деятельности продолжается, – отметил Дихан Камзабекулы.