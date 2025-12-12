Наука начинается с сильной школы

Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы проходит II Международный конгресс молодых ученых «Доверие, преобразования и завтрашний день: наука, необходимая нам к 2050 году».

Организаторы мероприятия поставили перед собой цель – создать устойчивую платформу для диалога и обмена научными достижениями молодых ученых в различных областях науки, развития их научно-исследовательских навыков на международном и междисциплинарном уровнях. Акцент сделан и на популяризации научных знаний и новейших достижений, привлечении внимания к результатам работы молодых исследователей и содействии их профессиональному росту.

На церемонии открытия конгресса озвучены приветствия от имени Государственного советника РК Ерлана Карина, министра науки и высшего образования Саясата Нурбека. А министр просвещения Жулдыз Сулейменова выступила перед участниками форума лично, уделив внимание теме формирования навыков исследователя со школьной скамьи. В качестве примера она привела опыт российского образовательного центра «Сириус».

– Подход «Сириуса» доказал, что школьник может не просто изучать науку, но и создавать ее, формировать гипотезы, проводить эксперименты, работать с современным оборудованием, реализовывать собственные идеи. Для Казахстана сотрудничество с центром «Сириус» означает качественно новый этап, он подтверждает, что наука начинается в школе, – сказала министр.

По ее словам, внедрение лучших международных практик, создание условий, в которых школьная наука будет развиваться системно, поспособствуют подготовке нового поколения молодых исследователей, инженеров, педагогов, а также расширению международного научно-образовательного сотрудничества.

Президент Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев выступил с докладом о деятельности казахстанских ученых республики, реформах, проблемах отрасли, программах по поощрению и активизации исследовательской деятельности в стране.

– Проблема в том, что 61% ученых и 71% финансирования науки сосредоточены в Алматы и Астане. В рамках нашей инициативы «Сильная региональная наука – сильный регион» проведены выездные заседания президиума академии, в регионах Казахстана открыты шесть офисов, – проинформировал он.

По его словам, академия системно развивает человеческий капитал науки. Одной из первых ее инициатив стало соз­дание в феврале прошлого года Совета молодых ученых. Тогда задача была обеспечить действенный механизм, благодаря которому у начинающих деятелей науки появился бы весомый голос при обсуж­дении и принятии ключевых решений.

В конгрессе принимают участие более 60 ученых из 24 стран мира, а также свыше тысячи молодых ученых РК. Как отмечают участники мероприятия, для многих из них конгресс стал прекрасной возможностью представить свои работы на широкую аудиторию. С этой целью была организована научно-познавательная выставка современных инновационных разработок.

