Назначен глава холдинга «Байтерек»

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров представил коллективу национального управляющего холдинга «Байтерек» нового руководителя – Рустама Карагойшина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МНЭ

Фото: МНЭ РК

Карагойшин Рустам Тимурович родился в 1983 году. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования и Международную академию бизнеса. Имеет степень магистра делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек»), где работал менеджером, главным менеджером и начальником управления департамента проектного анализа. С 2007 по 2011 гг. был переведен на должность управляющего директора – члена правления АО «БРК-Лизинг».

С 2011 по 2015 гг. работал начальником отдела внешнеэкономической деятельности департамента маркетинга нефти и нефтепродуктов ТОО «Petroleum Operating», председателем правления ТОО «Credit Systems», заместителем генерального директора, генеральным директором ТОО «Сбербанк Лизинг».

С 2015 по февраль 2019 года занимал должность заместителя председателя правления АО «КазАгроФинанс».

С февраля по май 2019 года являлся генеральным директором ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана».

С 2019 по 2021 год занимал должность заместителя председателя правления АО НУХ «Байтерек», в том числе являлся членом Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

С 2021 по 2024 гг. занимал различные должности в частном секторе.