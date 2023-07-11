Назначен и.о. начальника ДЧС Костанайской области

Политика, Кадровые назначения
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

И.о. начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области назначен полковник Қайрат Қасым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Нового начальника ДЧС личному составу представил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев.

Қасым Қайрат Жарылқасынұлы родился в 1977 году в селе Мерке Меркенского района Жамбылской области.

В 2004 году окончил Таразский государственный университет, в 2007 году – Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, в 2019 году – магистратуру Академии государственной противопожарной службы МЧС России. С 2020 года продолжил обучение в адъюнктуре Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ.

Трудовую деятельность в органах гражданской защиты с 2010 года начинал со старшего офицера управления защиты населения и территорий департамента гражданской обороны МЧС РК.

С 2011 по 2015 год работал старшим офицером управления военно-мобилизационной работы и воинских частей департамента гражданской обороны, заместителем командира воинской части 28237 МЧС, начальником отдела защиты населения и территорий управления гражданской обороны КЧС МВД РК.

С 2015 по 2022 год был заместителем начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

С июня 2022 по июль 2023 года – замначальника ДЧС Акмолинской области.

#политика #назначение #ДЧС #Костанайская область

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