Назначен новый главный тренер женской сборной Казахстана по футболу

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Ранее этот пост занимал российский специалист Александр Семенов.

Мадияр Кембилов тренерскую карьеру начал в 2005 году. Работал в качестве тренера в таких клубах как «Ордабасы U-16», «Академия Оңтүстік», «Туран М», «Яссы». В настоящее время специалист по совместительству является главным тренером ЖФК «БИИК-Шымкент».

В КФФ напомнили, что женская сборная Казахстана в этом году сыграет в Лиге Наций УЕФА. Команда по итогам жеребьевки попала в четвертую группу Лиги «С», где сыграют против Израиля, Эстонии и Армении.

Матчи группового этапа начнутся 20 сентября и продолжатся до 5 декабря 2023 года.