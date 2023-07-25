Назначен новый главный тренер женской сборной Казахстана по футболу

Новым главным тренером женской национальной сборной Казахстана назначен казахстанский специалист Мадияр Кембилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Ранее этот пост занимал российский специалист Александр Семенов.
Мадияр Кембилов тренерскую карьеру начал в 2005 году. Работал в качестве тренера в таких клубах как «Ордабасы U-16», «Академия Оңтүстік», «Туран М», «Яссы». В настоящее время специалист по совместительству является главным тренером ЖФК «БИИК-Шымкент».
В КФФ напомнили, что женская сборная Казахстана в этом году сыграет в Лиге Наций УЕФА. Команда по итогам жеребьевки попала в четвертую группу Лиги «С», где сыграют против Израиля, Эстонии и Армении.
Матчи группового этапа начнутся 20 сентября и продолжатся до 5 декабря 2023 года.