Назначен новый тренер сборной Казахстана по боксу

Бокс , Спорт
137
Дана Аменова
корреспондент

Руководящую должность получил Кайрат Сатжанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса

Фото: пресс-служба КФБ

Кайрат Сатжанов является заслуженным тренером Казахстана по боксу.  Его тренерский стаж - 34 года. В 2021-2022 годы он работал главным тренером национальной сборной Казахстана. С 2024 года является страшим тренером молодежной сборной страны.

Под руководством Сатжанова в 2021 году мужская сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира (Сербия) завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

В 2022 году на чемпионате Азии (Иордания) так же второе место (3 золота, 6 серебра, 3 бронзы).

В 2024 году на молодежном чемпионате Азии в Астане подопечные Сатжанова заняли первое место в командном зачете (5 золота, 1 серебро, 3 бронзы).

В качестве личного тренера Кайрат Сатжанов воспитал 7 чемпионов мира и 43 чемпиона Азии по боксу.

Вместе с тем сообщается, что на данный момент формируется новый тренерский состав, в том числе будут приглашены: иностранные тренеры-консультанты, тренер по физической подготовке, а также научная группа. Помимо прочего, внесено требование о том, что главному тренеру запрещается иметь личных учеников.

#назначение #бокс #сборная #тренер #Казахстанская федерация бокса

Популярное

Все
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
Дело жизни имама Абдыкадыра-кари
Последний дозор младшего сержанта Батрканова
Чемпионом Азии и Океании по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей стал специалист Президентского центра астанинец Сергей Астрелин
Известный актер Тулепберген Байсакалов попробовал себя в амплуа режиссера
«Любовь к трем апельсинам»: пока люди не утратили способности дружить и любить, злая магия остается бессильной
Наш соотечественник кинооператор Еркинбек Птыралиев стал членом жюри Американской киноакадемии для Оскара-2025
За созданием спектаклей стоит большой труд целой команды профессионалов, где каждый выполняет важную и ответственную миссию
Говорить на казахском модно
Общение помогает учебе. Это лучшая форма изучения языка, уверена Эмма Попеску
Как можно эффективно и увлекательно изучать государственный язык?
Используя квадрокоптеры и другие современные технические средства, пограничники бдительно охраняют священные рубежи Родины
Наказание – хорошо, а воспитание – важнее
Сарань готовится праздновать 70-летие
Касым-Жомарт Токаев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем независимости
А у нас на пляже чисто! А у вас?
Бектенов поручил держать ход уборочной кампании на особом контроле
Глава государства отправил поздравительную телеграмму президенту Индии
Альберто Беттиоль будет выступать за Astana Qazaqstan Team
Объявлены дата и место следующего боя Данияра Елеусинова
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Появится парк на «Колесных рядах»
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
ВИК: в столице прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды»
Более 30 лет Япония является другом Центральной Азии и Казахстана
Современные атомные станции надежны и безопасны
«Аварийное ведро», или Надо просто подождать?
В Иране казнили 29 человек за один день – правозащитники
Необходимо выступать единым фронтом
Японец Тецуро Ахико после освобождения из Карлага связал свою жизнь с шахтерским краем
Казахстанцы стали гораздо чаще переезжать внутри страны
У казахских конных палуанов мало равных соперников
Токаев наградил лучших строителей Казахстана
Крушение авиалайнера в Бразилии: погибли все на борту
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Объявлены дата и место следующего боя Данияра Елеусинова
Альберто Беттиоль будет выступать за Astana Qazaqstan Team
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60…
Жанкош Тураров объявил о бое за два титула

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]