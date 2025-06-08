Назначен советник Главы государства

Кадровые назначения,Президент
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Им стала экс-глава «Казпочты» Асел Жанасова, передает Kazpravda.kz

Фото: primeminister.kz

Распоряжением Президента страны Асел Жанасова назначена советником Президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.

Асел Жанасова родилась 8 июля 1987 года в Алматы. Высшее образование получила в Кембриджском университете, окончив его по президентской стипендиальной программе «Болашақ» в 2010 году.

Профессиональную карьеру начала в Лондоне, где с 2010 по 2014 год работала в международной компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC. Здесь она прошла путь от ИТ-специалиста до директора департамента по информационной безопасности.

В 2014-2016 годах занимала должности советника директора «Банковского сервисного бюро» и заместителя директора Департамента цифровых технологий Нацбанка РК.

С 2016 по 2017 год возглавляла национальный управляющий холдинг «Зерде», а затем перешла в Международный финансовый центр «Астана», где занималась цифровыми проектами в качестве управляющего директора.

В 2017-2018 гг – советник управляющего Международного финансового центра «Астана».

В 2020 году была назначена вице-министром торговли и интеграции Республики Казахстан, где курировала цифровое развитие в торговле.

С октября 2022 года Асель Жанасова занимала должность председателя правления АО «Казпочта».

За вклад в развитие страны награждена юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл».

#назначение #Акорда #советник президента #Асел Жанасова

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