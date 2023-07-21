Назначен временный глава Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана

Дмитрий Титов временно возглавил Комитет противопожарной службы МЧС Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

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"На время отсутствия председателя Комитета противопожарной службы исполняет обязанности председателя в соответствии с должностной инструкцией по взаимозаменяемости заместитель председателя", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Титов Дмитрий Анатольевич – полковник гражданской защиты. Родился в Усть-Каменогорске в 1997 году.

Окончил Алматинское высшее техническое училище Министерства внутренних дел РК по специальности "пожарная безопасность", а позже по той же специальности получил высшее образование в Кокшетауском техническом институте.

В 2007 году в Центрально-Азиатском университете получил специальность "юриспруденция".