Назначения

Указы
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Глава государства произвел ряд назначений в дипкорусе 

Указами Главы государства:

Менилбеков Мадияр Смадилович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Респуб­лики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Пос­ла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах;

Мухаметалиулы Нажмедин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, он освобож­ден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Султанате Оман;

Туматов Айдарбек Ануарбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Султанате Оман, он освобожден от долж­ностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, Чрезвычайного и Полномочного Посла Респуб­лики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Нурышев Шахрат Шакизатович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.

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