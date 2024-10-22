Уборка рекордного урожая завершена

Такого высокого результата – 6,6 млн тонн зерна – хлеборобы региона достигали лишь в 2011 году. Всего нынче убрано 4,7 млн га посевных площадей при средней урожайности более 14 центнеров с гектара.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Валовой намолот превысил 6,6 млн тонн, причем 61% – это пшеница высокого товарного качества. Следует напомнить, что регион нынче сократил посевную площадь зерновых. Если в прошлом году было засеяно 5 млн 400 тыс. га, то в этом – 4 млн 700 тыс.

Итоги уборочной кампании на выездном Координационном совете, прошедшем в стенах ТОО «НПЦЗХ им. А. Бараева», в минувшую пятницу подвел аким области Марат Ахметжанов.

– Богатый урожай, выращенный и, самое главное, своевременно убранный хлеборобами, еще раз подтвердил статус области как центра сельскохозяйственного производства республики. Труд работников нивы заслуживает огромного уважения, ведь именно их усилия вкупе с государственной поддержкой обеспечивают продовольственную безопасность страны. Регион вносит весомый вклад в агропромышленный потенциал Казахстана, более чем четверть высококачественного зерна от общереспубликанского показателя производится здесь, – сказал глава региона, приветствуя участников жатвы.

Аким области отметил, что успех региона в уборке урожая – это упорная работа фермеров, механизаторов, трудившихся в две, а то и в три смены, правильное использование аграрных технологий, а также своевременная государственная помощь, включая обеспечение удешевленными ГСМ.

Так, на поддержку АПК облас­ти нынче было выделено около 135 млрд тенге, из которых 46,5 млн – субсидии. По программе форвардного закупа сельхозпродукции, товарному кредиту профинансировано 86 сельскохозяйственных производств на 12,8 млрд тенге.

В плане доступности кредитных ресурсов свою роль сыграли программы льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ «Кең дала» и «Кең дала-2», позволившие профинансировать 563 сельхозпредприятия на сумму 48,9 млрд тенге. Кроме того, расширены каналы предоставления льготного финансирования через СПК «Кокше».

Место проведения заседания Координационного совета было выбрано не случайно. ТОО «НПЦЗХ им. А. Бараева», расположенное в Акмолинской области, является центром отечественного зерноводства. Однако, как подчеркнул глава региона, долгое время аграрии и наука шли будто порознь. Учеными разрабатывались сорта, не очень привлекающие хлеборобов. Самоустранилось от этих воп­росов и областное управление сельского хозяйства.

Глава региона акцентировал внимание на том, что госорганам необходимо оперативнее решать проблемы аграриев, правильно ставить задачи перед учеными ТОО «НПЦЗХ им. А. Бараева», особенно по выведению сортов зерновых, дающих более высокие урожаи в местных природно-климатических условиях.

Марат Ахметжанов под­черкнул, что работа государственного органа кардинально перестроится, имеющие мес­то бюрократические проволочки будут сведены к нулю. Теперь сотрудники управления сельского хозяйства сами станут выезжать в районы для решения на месте всех злобо­дневных вопросов фермеров. По словам акима области, аграрии не должны ходить с просьбами и предложениями по кабинетам чиновников, ожидать в приемных руководителей ведомств. Возрастет и ответственность за целевое использование государственных средств, в том числе и лично руководителя области перед Правительством.

Особенностью Координационного совета облас­ти стал тот факт, что на совещании присутствовал ветеран, знатный хлебороб, бригадир полеводческой бригады, Герой Социалис­тического Труда Есильбай Кадралин. Аксакал в былые годы получил звезду Героя Труда одновременно с самим Александром Барае­вым. Это была, пожалуй, наглядная демонстрация того, как соб­людались в советское время рекомендации выдающегося ученого по почвозащитной системе земледелия.

Аким области выразил огромную благодарность хлеборобам за их трудолюбие и профессионализм. Он подчерк­нул, что их усилия являются основой продовольственного благополучия Казахстана, призвал сельхозпроизводителей продолжать настойчивее внедрять новые технологии для повышения эффективности работы.

С завершением нынешней уборочной кампании область не станет почивать на лаврах. Часть фермеров еще продолжают уборку мас­личных культур. В следую­щем сезоне в регионе планируют наращивать объе­мы производства, улучшать инфраструктуру хранения и переработки зерна, усиливать технологичес­кую поддержку сельского хозяйства.