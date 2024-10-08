В Жамбылской области поэтапно включают отопление

Энергетика
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Как сообщили в областном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, по плану тепло в здания начнет поступать в период с 7 по 15 октября.

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Девять основных теплоэнергетических комплексов и 593 автономные котельные, которые обеспечивают теплом 1 737 социальных объектов и 1 646 многоэтажных жилых домов, полностью готовы. Планируется, что в числе первых тепло получат жители горных массивов, где температура воздуха ниже.

На подготовку к отопительному сезону было выделено 26,8 млрд тенге, в том числе из бюджета – 15,3 млрд тенге. На эти деньги проведены реконструкция тепломагистрали М-1 в Таразе, газификация котельной и капремонт двух веток теплосетей в Жанатасе, а также реконструкция котельной и ее мазутного хозяйства в Каратау, замена котельных ряда социальных объектов региона и теплосетей Жуалынской центральной районной больницы.

Кроме того, приобретены дизельные генераторы для жанатасских водонасос­ной станции и котельной. Два новых аналогичных аппарата и два насоса поставлены для каратауской котельной. Также закуплен необходимый объем газа и мазута для объектов отопления городов Шу, Каратау и Жанатаса.

С поставщиками голубого топлива соответствующие контракты заключены. Но все теплоэнергообъекты имеют определенный резервный запас мазута. Между тем на три учреждения в Таразе и Жанатасе дополнительно выделено 23 466 тонн социального мазута.

– Что касается ситуации в областном центре, то со стороны АО «Таразэнергоцентр» 23 плановых подготовительных мероприятия выполнены полностью, в том числе проведен капремонт двух паровых турбин и котла. АО «Жамбылская ГРЭС имени Батурова» в соответствии с графиком завершила капитальный ремонт энергоблока № 5, а также текущий ремонт энергоблока № 4 и водоканалов. До декабря текущего года предприятие будет работать в трехблочном режиме, с января планируется переход на полную мощность, – проинформировал руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Галым Исаков.

По его словам, коммунальным предприятием «Таразтрансэнерго» проведено гидравлическое испытание 208 км теплотрассы, заменено 1,1 км внутри­квартальных тепловых сетей. На балансе учреждения состоят 15 локальных котельных. В этом году для них приоб­ретено семь котлов водонагревателей и восемь дизельных генераторов. Объекты готовы к работе.

Не осталось в стороне и ГКП «Жамбыл-Жылу», которое обеспечивает теплом здания не только областного центра, но и Байзакского, Жамбылского и Т. Рыскулова районов.

– На сегодняшний день готовность центральной котельной города Каратау, где была проведена реконструкция, сос­тавляет 95%, – рассказал Галым Исаков. – Согласно проекту на предприятии установлены паровой и два водогрейных котла. Они уже прошли испытание, полностью завершены облицовочные работы. На реконструкцию резервного мазутного хозяйства котельной в текущем году было выделено 122,2 миллио­на тенге. По плану устанавливаются мазутный резервуар вместимостью 1 000 кубометров, трубопроводы для транспортировки мазута, насосная станция.

В Шу отремонтировано 1,8 км теп­ловых сетей городской котельной, проведены инвентаризация основного и вспомогательного оборудования, текущий ремонт и замена кровли.

Надо сказать, что благодаря ремонту теплосетей уровень их изношенности в области снизился до 54%.

Говоря о потребностях местного населения в твердом топливе, руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства отметил, что по плану в предстоящий холодный период жителям региона потребуется 144,8 тыс. тонн угля.

По сравнению с прошлым годом благодаря газификации 11 населенных пунк­тов необходимость в нем снизилась на 5,1 тыс. тонн.

– На сегодняшний день поставлено 75 тысяч тонн угля, что составляет 52% от нужного количества. Согласно графику запланированное для населения твердое топливо в область поставляется с минувшего мая. В настоящее время в регионе сделан запас угля на железнодорожных тупиках в объеме 12 тысяч тонн, при этом очереди не наблюдается, – подчеркнул Галым Исаков.

Стоимость угля с учетом расстояния до сел составляет 17–24 тыс. тенге за тонну.

Для автономных котельных бюджетных организаций сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта планируется закупить 61,3 тыс. тонн угля. На объекты доставлено 45,3 тыс. тонн, или 74%.

На сегодняшний день из 1 646 много­этажных жилых домов, подключенных к централизованной системе отопления, 96% готовы к отопительному сезону. В 79 многоквартирных жилых домах еще идет капитальный ремонт, на что из республиканского бюджета выделено 5,9 млрд тенге. Работы планируется завершить до 10 октября текущего года.

#регионы #Жамбылская область #отопление

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