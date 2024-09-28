Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу

За выход в полуфинал казахстанская дружина поборется с Аргентиной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: Sports.kz

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира-2024 по футзалу в Узбекистане.

В 1/4 финала выступят сборные Бразилии, Украины, Венесуэлы, Парагвая, Марокко, Казахстана, Франции и Аргентины.

Пары четвертьфиналистов и расписание матчей представлены ниже.

29 сентября. Ташкент. Украина — Венесуэла

29 сентября. Бухара. Бразилия — Марокко

30 сентября. Ташкент. Казахстан — Аргентина

30 сентября. Бухара. Франция — Парагвай.

Сборная Казахстана вышла в четвертьфинал ЧМ-2024 по футзалу, сенсационно победив действующего чемпиона мира – сборную Португалии – 2:1.