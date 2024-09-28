Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
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За выход в полуфинал казахстанская дружина поборется с Аргентиной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира-2024 по футзалу в Узбекистане.
В 1/4 финала выступят сборные Бразилии, Украины, Венесуэлы, Парагвая, Марокко, Казахстана, Франции и Аргентины.
Пары четвертьфиналистов и расписание матчей представлены ниже.
29 сентября. Ташкент. Украина — Венесуэла
29 сентября. Бухара. Бразилия — Марокко
30 сентября. Ташкент. Казахстан — Аргентина
30 сентября. Бухара. Франция — Парагвай.
Сборная Казахстана вышла в четвертьфинал ЧМ-2024 по футзалу, сенсационно победив действующего чемпиона мира – сборную Португалии – 2:1.