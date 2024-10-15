Введен запрет на ввоз яблок

Правительством Казахстана принято решение об ограничении ввоза в страну яблок автомобильным транспортом. Запретительные меры коснутся в основном поставок продукции из Польши, Ирана, Узбекистана и Китая, откуда идет основной поток фруктов.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы Минсельхоза, одобрение на запрет ввоза яблок принято Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях после рассмотрения соответствующего вопроса. Дело в том, что отечественные садоводы испытывают демпинг со стороны импортных производителей.

Наши аграрии сталкиваются с трудностями сбыта продукции, ухудшается их финансовое состояние. Кроме того, параллельный импорт яблочной продукции снижает рентабельность садоводства в стране.

По информации Минсельхоза, за семь месяцев 2024 года в Казахстан импортировано порядка 107,3 тыс. тонн яблок (рост на 58% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом). При этом большая часть импорта приходится на Китай (рост объемов поставок в 18 раз) и Иран (рост в семь раз).

Решение об ограничении импорта яблок принято в целях поддержки отечественного производства этой продукции и обеспечения ее сбыта казахстанскими садоводами. Срок действия запрета – с 8 октября по 31 декабря 2024 года. На страны – участницы ЕАЭС ограничение по международному транзиту фруктов через территорию Казахстана и ввозу по железной дороге не распространяется.

Для развития садоводства в Казахстане принимаются меры государственной поддержки в виде субсидий, льготного кредитования. Как результат, за последние пять лет обеспеченность «яблочного» рынка выросла с 62,9 (2019 год) до 80% (2023 год).

В текущем году валовой сбор яблок в Казахстане будет доведен до 300 тыс. тонн, что позволит обеспечить потребность внутреннего рынка. Рост объемов происходит за счет яблоневых садов, которые были заложены в предыдущие годы и теперь выходят на полное плодоношение.

Запрет на ввоз яблок введен только на период,­ когда ведется сбор урожая и его закладка на хранение. Это позволит садоводам реализовать продукцию по приемлемой цене. В период межсезонья импорт яблок ограничиваться не будет, отмечается в сообщении пресс-службы МСХ РК.