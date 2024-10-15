Казахстанская делегация приняла участие во встрече председателей парламентов государств Центральной Азии и Кореи

Международное сотрудничество , Мажилис
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Маулен Кожа

В столице Туркменистана состоялась вторая встреча председателей парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея. В мероприятии приняла участие делегация казахстанских депутатов во главе со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Встреча глав парламентов началась с пленарной сессии «Партнерство во имя мира, процветания и взаимного доверия». В своем выступлении председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул актуальность предложенной темы на фоне глобальных климатических и демографических вызовов, обострения конфликтов, роста напряженности и недоверия между государствами.

– В настоящее время Центральная Азия как единый регион переживает новый этап развития. Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев назвал это ренессансом Цент­ральной Азии. Казахстан заинтересован в укреплении межпарламентской дипломатии, развитии надежного политического диалога, экономических и инвестиционных связей региона с Кореей. Наши страны объединены общими целями роста и создания благоприятной среды для общества. Мир и стабильность должны стать незыблемой основой прочного партнерства между странами региона и Республикой Корея, – сказал спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов также подчеркнул, что первый в своем роде парламентский форум стран Центральной Азии и Республики Корея становится рабочей площадкой, позволяющей вырабатывать эффективные решения на благо наших стран. Центрально-Азиатский регион с его богатыми природными ресурсами и динамично растущей экономикой и Южная Корея, обладающая высокими технологиями и инновациями, могут взаимодополнять друг друга. В этой связи большие перспективы сотрудничества открываются в сферах цифровизации и креативной индустрии, а также в вопросах транспортно-транзитного потенциала между Европой и Азией, Цент­ральной и Восточной Азией.

Спикер Мажилиса призвал коллег объединить усилия в работе по сохранению био- и экосистем региона, решению вопросов изменения климата, а также обеспечению водной и энергетической безопасности. Он выразил уверенность в востребованности инициативы Казахстана по учреждению Водно-энергетического консорциума стран Центральной Азии и проведению регионального климатического саммита под эгидой ООН в 2026 году. По его мнению, необходимо улучшить совместную работу под эгидой Проектного офиса стран Центральной Азии по охране окружающей среды и изменению климата, созданного по инициативе Президента Казахстана в Алматы.

По итогам форума председателей пар­ламентов государств Центральной Азии и Республики Корея была принята совместная декларация.

В мероприятии приняли участие председатель Национальной Ассамблеи Республики Корея У Вон Шик, председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова, председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев, председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода, председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддин Исмоилов и парламентарии стран – участниц форума.

В этот же день состоялась встреча спикера Мажилиса Ерлана Кошанова с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой. Были обсуждены актуальные вопросы межпарламентского сотрудничества двух стран и обмена опытом законотворческой работы. Туркменская сторона была также проинформирована о ходе реализации политических реформ в Казахстане и текущих итогах работы Мажилиса.

#Парламент #Центральная Азия #Корея #председатели

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