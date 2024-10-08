Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области

В компании не предоставили обязательное экологическое разрешение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: прокуратура Актюбинской области

Природоохранные прокуроры Актобе проверили деятельность ТОО «Восход Хром», которое занимается переработкой хромовой руды в Хромтауском районе.

Как показала проверка, предприятие на протяжении 2022 года работало без обязательного экологического разрешения.

Соответственно, все эмиссии (выбросы) в атмосферу более 52 тонн загрязняющих веществ (пыль неорганическая, хром 3-х валентный, магния оксид и др.), а также размещенные крупнокусковые и шламовые отходы обогащения в общем объеме 395 тысяч тонн - признаны сверхнормативными, т.е. незаконными.

«Мерами прокуратуры за осуществление деятельности без экологического разрешения предприятие оштрафовано на сумму свыше 2.9 млрд тенге», – уточнили в надзорном органе.

В настоящее время штраф взыскан в полном объеме, средства поступили в бюджет.