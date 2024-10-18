«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель

Сегодня мы особенно остро понимаем важность передачи истинных ценностей растущему поколению
Тепло сердец
Процесс этот достаточно сложный, длительный и разносторонний. Ответы на многие вопросы есть в нас самих, в нашем окружении, в светлом и горьком опыте соседних стран и нашего собственного государства, в прошлом и настоящем. Мы должны сохранить и учить сохранять память. Рассказы ветеранов, ярких личностей, интересных людей, и встречи с ними дают уверенность и вдохновение, преподносят нам бесценные уроки.
Помню, как после знакомства с журналом «Камертон» под редакцией Темирлана Толегенова в 2006 году в нашей школе заработала программа «Еліміздің мәдениетін бағала және кұрметтей біл», и она дала плоды. Ребята с воодушевлением рассказывали, сдавая зачеты, о культуре казахского народа. Так, моя ученица Марина Юнникова на казахском языке увлеченно, с любовью говорила о традициях казахов, а наш выпускник Азиз Бекесов с гордостью рассказывал о службе в армии, рассуждал о Государственном гимне.
Изучая вместе с учениками художественные произведения и публицистику – как отражение исторической памяти, – мы говорим о феномене военного и послевоенного поколения, о дружбе народов. Историю вспять не повернуть. Все, что было, – это наша действительность, которую сопровождали и радости, и трудности.
Этим летом в наш городок к своей сестре приезжала Анна Белоус из Усть-Илимска. Семья Степанович – мои соседи и родители наших замечательных учеников. Общаясь, мы узнали, что гостья прошла многие туристические маршруты – это вершины гор Алатау и Тургеньские водопады, Кольсай и Маралсай. За дастарханом наши размышления о Родине и людях шли в унисон. Узнала, что Анне полюбилась наша национальная кухня: мясо по-казахски, коже и курт.
Курт… Я смотрела на ее светлое, одухотворенное впечатлениями лицо и вспоминала, как бросали этот самый курт дети, посланные матерями и әже, другим женщинам – женам так называемых «изменников родины». Тогда наши предки принимали всех сосланных с состраданием и делились последним, а те благодарили – за курт, за приют, за тепло сердец. Эти чувства были искренними и взаимными.
Сегодня хочется поговорить о людях, которые жили и созидали, строили наше настоящее. И они живы, пока мы их помним.
Пересекаются судьбы людей
Современный облик мегаполиса, небольшого города, аула может поведать о многом. У подножия гор Заилийского Алатау находится мой Талгар.
У въезда в центральную часть города находится баннер, где размещены портреты воинов-«афганцев», которые живут сегодня в Талгаре, и тех, кто не вернулся с поля боя. Далее – фотографии участников Желтоксана, напоминающие нам о мужестве молодежи и боли за тех, кто стал жертвами декабрьских событий 1986 года. За ними – фотопортреты свидетелей трагических событий на Семипалатинском полигоне, участников – ликвидаторов Чернобыльской АЭС.
В школе № 1 им. И. Ф. Халипова во время войны размещался штаб 1073-го полка 316-й Панфиловской дивизии, покрывшей себя неувядаемой славой в битве под Москвой. Звание учителя накладывает особую ответственность, перемежаясь с личной позицией, и я приглашаю учеников к диалогу на одну из самых важных тем в духовном становлении человека – это раздумья о Родине. Радует неподдельный интерес ребят, когда рассказываю, например, как в 1979 году ветераны-панфиловцы, съехавшиеся со всех концов необъятного Союза, открыли мемориальную доску на здании нашей школы. И строки из стихотворения Евгения Долматовского вторят историческим фактам:
На том шоссе, на той дороге узкой,
Плечом к плечу, как памятник в веках,
Стояли за Москву казах и русский,
Стояли насмерть русский и казах.
Запомнилась встреча с дочерью фронтовика в доме, что находится на пересечении улиц Шаймардана Нажметдинова и Николая Бедренко. «Улицы пересекаются, как пересекаются судьбы людей», – подумала я, изучив биографии и увидев, что главными и общими событиями в жизни Нажметдинова и Бедренко, рожденных в разных точках СССР, были война и участие в Параде Победы 1945 года на Красной площади в Москве.
Мужество и стойкость командира минометного расчета Шаймардана Нажметдинова, участвовавшего в боях под Сталинградом и в Курской битве, описаны в книге советского писателя Александра Самсонова «От Волги до Балтики». Военная биография минера-разведчика, Героя Советского Союза Н. В. Бедренко включает участие в Корсунь-Шевченковской операции, вошедшей в историю как один из блестящих образцов военного искусства. Рожденный в Башкирии, Николай Васильевич после войны работал в Талгаре.
Архивные документы фиксируют факт первого заседания городского Совета ветеранов войны и труда в августе 1980 года, его возглавлял офицер запаса Б. Е. Ерназаров. В ту пору аналогичных общественных организаций в стране не существовало. Когда к 1986 году они стали создаваться, у талгарского Совета ветеранов накопился определенный опыт. И для ознакомления с ним в нашем городе побывали представители президиумов советов ветеранов 45 городов СССР! Сегодня Совет ветеранов по-прежнему имеет активную гражданскую позицию и находится в центре общественной жизни города и решения задач в деле сохранения памяти.
Наш священный долг
К 75-летию Победы вышла книга «Прошедшие горнило войны», ее составители – Н. М. Сохатская и автор этих строк. Книга памяти «Боздақтар» рассказывает о погибших в боях. О ратном подвиге героев-талгарцев рассказал известный журналист Турсынбек Жалгасбай в своей книге «Асыл адам айнымас».
Мой дедушка – участник сражений на Курской дуге, кавалер ордена Красной Звезды Бекенов Балгымбек – вернулся домой после тяжелого ранения. Он так и не дождался ответа на запрос, сделанный сыновьями по без вести пропавшему на войне брату – Бекенову Аширбеку. Неразговорчивым становился дедушка, когда тема касалась войны…
Миролюбивыми, открытыми и доверчивыми были наши предки. Мы благодарны всем нашим матерям и бабушкам, хранившим очаг, работавшим от зари до зари, растившим детей и пережившим вместе с мужчинами все тяготы послевоенной разрухи, где лишь осознание окончания войны приумножало силы. Единение советского народа как феномен фронтового поколения стало основой Победы.
А. Г. Костина, секретаря межрайонного Совета Казахского общества охраны памятников истории, помнят земляки как активного участника в работе над Книгой памяти ветеранов-талгарцев. Об увековечении имен погибших Александр Георгиевич писал: «Пропал без вести» могло означать все что угодно: сражен в бою, уничтожен в разведке, попал в плен… Но много ли мы знаем? Что ни похоронка, то судьба героя, знать о которой наш священный долг».
Глубокой незаживающей раной была и остается для детей войны неизвестность о месте гибели их отцов. Наш земляк заслуженный тренер СССР и РК по баскетболу Шора Кадырович Юмашев рассказывал: «Центральным архивом Министерства обороны (Подольск, Московская область) была выдана справка: «Старший лейтенант Юмашев Кадыр, 1902 года рождения, помощник командира сабельного эскадрона 8-го запасного кавалерийского полка, пропал без вести в июне 1944 года. На основании приказа Главного управления кадров ВС СССР от 31.12.1946 года нижеименованный офицерский состав, «пропавший» без вести в боях, исключается из списков Вооруженных сил Союза ССР». Только через 67 лет стало известно, что Кадыр Юмашев погиб 23 июня 1944 года и похоронен южнее г. Броды Львовской области в Украине.
Шора Кадырович дружил со Станиславом-ага Тынысбековым, первым мастером спорта Алматинской области по боксу, заслуженным тренером РК, почетным гражданином Талгарского и Енбекшиказахского районов. Этих светлых людей роднило не только спортивное братство, но и широта души и благородство. Станислав-ага родился в 1938 году в семье командира полка Тынысбекова Балтабека, служившего на Дальнем Востоке. Весть о вероломном нападении Германии застает офицера в Москве. Старшая дочь Бибинур, приехав в Талгар, в 1942 году добилась, чтобы ее взяли на фронт. Там, вдали от дома, летчики, пехотинцы, снайперы были словно одна семья. Балтабек Тынысбеков пал смертью храбрых, а Бибинур вернулась, жила в нашем городе, вела переписку с однополчанами. И как же радовались фронтовики письмам друзей, приходившим из разных уголков большой страны!
Первый директор нашей школы Иван Федорович Халипов, имя которого она сейчас носит, прошел всю войну в политорганах Западного и Прибалтийского фронтов, позже был начальником главного политуправления войск ПВО.
Директор школы Молдахмет Байпаков в 1942-м, пройдя ускоренные курсы офицеров, отправился на фронт и погиб в 1944-м. Весной 2013 года пришло известие из Украины, что наряду с другими членами экипажа танка найдено место захоронения Молдахмета. И его сын, известный ученый-археолог Карл Байпаков, был приглашен 9 Мая на место гибели отца.
Другой учитель-талгарец Сергей Елизаров погиб в 1942 году на Смоленщине. Иосиф Вартельский – участник Польского сопротивления. В Польше погибла его семья, после ранения его отправили на лечение в Алма-Ату, затем он учительствовал в Талгаре.
Запомнился рассказ моей коллеги Бакжамал Кыдыкеновой о ее дедушке – самоотверженном труженике тыла. Лошадей Кызылагашского конного завода отправляли в Конную армию Буденного. Оставленный по брони военкомата Смайлхан Жайсанов выращивал породистых лошадей. Когда весной случался падеж среди жеребят, Смайлхан не терял ни одного. Человек особой закалки, он был примером трудолюбия и гуманности: помог многим сиротам, став им старшим братом или отцом. Пользовался большим уважением среди односельчан. Приказ о том, что пастбище было названо в его честь, пришел во время войны. А вот к правительственным наградам он не был представлен, так как являлся членом партии «Алаш». Память о нем до сих пор жива в этих краях.
Участник Отечественной войны Аймухамед Мансуров возглавлял более 30 лет Саркандский, Панфиловский, Илийский (Талгарский), Жамбылский районы области, поднимал хозяйство, многое сделал для жителей региона.
Немного не дожил до 77-летия Победы гвардии подполковник в отставке Ж. М. Сапаров. Поздравление и медаль «80 лет Воздушно-десантных войск» получил Жумабек Молдабаевич из Минобороны России в 2010 году. Ветеран приходил к нам в школу, много интересного и важного рассказал нашим ученикам.
Сын фронтовика Дмитрия Шумакова о своем погибшем отце знал со слов матери. Почетный гражданин Талгарского района Станислав Дмитриевич Шумаков изучал историю города, радовался появлению в современных учебниках разделов «История моей семьи». «В годы советской власти боялись говорить, откуда мы родом», – вспоминал педагог, чья мама была дворянского происхождения.
Рассказов о земляках очень много. И сколько еще предстоит узнать!
Так, учитель, ветеран труда Валентина Ивановна Губкина и ее дети на сайте «Подвиг народа» нашли сведения, что их отец и дед И. Ф. Саяпин в боях за освобождение Берлина проявил исключительный героизм и храбрость. Сам фронтовик мало говорил о себе… Журналист Фатима Ержанова писала о судьбе Екатерины Нурмановой – 12-летней девочке-блокаднице, вместе с семьей пережившей в Ленинграде ужасы голода и бомбежек. Помнит Талгар и Марию Журавлеву – малолетнюю узницу фашистских концлагерей.
Калерии Кизиловой и ее сестре-близнецу в далеком 1941-м было по пять лет. Они помнят, как городок Данилов Ярославской области часто бомбили, ведь железнодорожными путями с Урала, из Сибири и Казахстана шли эшелоны с военной техникой. После войны, окончив пединститут, сестры приехали в Казахстан. Калерия Дмитриевна преподавала русский язык и литературу, была завучем, директором школы, а выйдя на пенсию, стала писать стихи.
В 50-е годы в нашей школе работали замечательные математики. Фронтовик Шахабаз Газизович Омашев позднее стал основателем художественно-графического факультета в КазНПУ им. Абая. По расчетам Павла Матвеевича Коваленко в годы войны переоборудовали кабинет огневой и тактической подготовки. Он известный педагог, кавалер ордена Ленина, основатель математических классов.
В годы Великой Отечественной войны в наш город судьба забросила ссыльных ученых, педагогов из Москвы и Поволжья, с Кавказа и Дальнего Востока.
Нинель Зейнуллаевна Сейтканова, пережившая арест отца в годы репрессий, работала в нашей школе и оставила такую запись: «Это кавказско-корейский, немецко-казачий конгломерат, пропитанный чувством любви, сострадания и понимания, а также русской сосланной интеллигенции, принятый и не отторгнутый казахской всепринимающей терпеливой гостеприимной средой. Это бесхитростный и достоверный слепок советской действительности с ее болью, терпением и великой любовью друг к другу в независимости от обстоятельств. Война и репрессии помогли образоваться этим отношениям, потому что коснулись каждого».
Выбор и ответственность каждого
Не могу не написать и о том, как 24 октября 2023 года в городе отмечали 100-летие Владислава Федоровича Легостаева, выпускника нашей школы, ее давнего и доброго друга. Это было большое событие для родных и близких фронтовика и для всей общественности Талгара. Командир минометного взвода в свой день рождения вспомнил эпизод, когда один из солдат вермахта в Сталинграде попросил не убивать его – ведь его дома ждали дети. И наш боец дал ему шанс попасть в плен и выжить...
Рассказы фронтовика, затаив дыхание, слушали несколько поколений талгарских школьников. А Владислав Федорович не может сдержать слез, когда слышит имя своего недавно ушедшего друга Жумабека Сапарова… Осенью школа поздравила ветерана с Днем пожилых людей, традиционно ребята оказывают им помощь в рамках тимуровского движения. Мы надеемся, что и в этом году придем поздравить с днем рождения нашего дорогого Владислава Федоровича.
Жить в человеколюбии, благодарности, принятии – все это не зависит от эпохи, это выбор и ответственность каждого. Особенно это чувствуется в работе с детьми. И как никогда актуальны сейчас слова австрийского психолога Виктора Франкла, прошедшего застенки концлагерей: «На свете есть две «расы» людей – порядочные и непорядочные». Представители разных национальностей вместе шли в бой, вместе восстанавливали города и села после войны и землетрясений, строили заводы и школы. Они учили нас жить в мире и дружбе, и мы должны их уроки передать будущим поколениям.
О чем еще хочется написать?.. В этом году исполнилось 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. И звучит сегодня авторская песня о братской дружбе воина-«афганца» Рашида Примбаева. Рядом с ним Аукенов Бауыржан, Курбанбаев Аллаберген, Демеуов Таргын и многие другие – они наши земляки, наша гордость и наша поддержка. Они вручают матерям медали «Ана жүрегі», оказывают помощь вдовам. В школе традиционно проходят дни памяти «афганцев» Владимира Пустового и Сергея Пикулина.
Да, разное поколение, разные цели… Но воины-«афганцы», переняв у солдат Великой Победы мужество и благородство, несут сегодня вахту памяти, своим обостренным чувством справедливости напоминают миру о мире.
Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память – основа совести и основа культуры. Эпиграфом к своей книге «С чего начинается Родина?..» я взяла слова писателя Ануара Алимжанова: «Да, память человеческая взыскательна… Лишь в одном во все века было постоянство у людей – в стремлении к познанию друг друга, в желании понять близкое и далекое, осмыслить минувшее и вглядеться в будущее, в неуемной жажде перенять все доброе, светлое, все лучшее друг у друга: в естественной потребности взаимно обогатить друг друга мыслью высокой…»
Принцип «разделяй и властвуй» не должен стать нормой жизни. Мы прошли многое. Сочувствуя детям Хиросимы и Нагасаки, мы не знали, что становление ядерной державы СССР происходило на нашей земле. И вот уже из истории движения «Невада – Семей» под руководством Олжаса Сулейменова, из рассказа Роллана Сейсембаева «День, когда рухнул мир», из книги Мурата Ауэзова «Времен связующая нить», из школьных учебников сегодняшние дети узнают правду. А за окном их ждет тревожный мир, полный противоречивых событий и идей. Как же многому надо их научить!