«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель

фото из личного архива автора

Тепло сердец

Процесс этот достаточно сложный, длительный и разносторонний. Ответы на многие вопросы есть в нас самих, в нашем окружении, в светлом и горьком опыте соседних стран и нашего собственного государства, в прошлом и настоящем. Мы должны сохранить и учить сохранять память. Рассказы ветеранов, ярких личностей, интересных людей, и встречи с ними дают уверенность и вдохновение, преподносят нам бесценные уроки.

Помню, как после знакомства с журналом «Камертон» под редакцией Темирлана Толегенова в 2006 году в нашей школе заработала программа «Еліміздің мәдениетін бағала және кұрметтей біл», и она дала плоды. Ребята с воодушевлением рассказывали, сдавая зачеты, о культуре казахского народа. Так, моя ученица Марина Юнникова на казахском языке увлеченно, с любовью говорила о традициях казахов, а наш выпускник Азиз Бекесов с гордостью рассказывал о службе в армии, рассуждал о Государственном гимне.

Изучая вместе с учениками художественные произведения и публицистику – как отражение исторической памяти, – мы говорим о феномене военного и после­военного поколения, о дружбе народов. Историю вспять не повернуть. Все, что было, – это наша действительность, которую сопровождали и радости, и трудности.

Этим летом в наш городок к своей сестре приезжала Анна Белоус из Усть-Илимска. Семья Степанович – мои соседи и родители наших замечательных учеников. Общаясь, мы узнали, что гостья прошла многие турис­тические маршруты – это вершины гор Алатау и Тургеньские водопады, Кольсай и Маралсай. За дастарханом наши размышления о Родине и людях шли в унисон. Узнала, что Анне полюбилась наша национальная кухня: мясо по-казахски, коже и курт.

Курт… Я смотрела на ее светлое, одухотворенное впечатлениями лицо и вспоминала, как бросали этот самый курт дети, посланные матерями и әже, другим женщинам – женам так называемых «изменников родины». Тогда наши предки принимали всех сосланных с состраданием и делились последним, а те благодарили – за курт, за приют, за тепло сердец. Эти чувства были искренними и взаимными.

Сегодня хочется поговорить о людях, которые жили и созидали, строили наше настоящее. И они живы, пока мы их помним.

Пересекаются судьбы людей

Современный облик мегаполиса, небольшого города, аула может поведать о многом. У подножия гор Заилийского Алатау находится мой Талгар.

У въезда в центральную часть города находится баннер, где размещены портреты воинов-«афганцев», которые живут сегодня в Талгаре, и тех, кто не вернулся с поля боя. Далее – фотографии участников Желтоксана, напоминаю­щие нам о мужестве молодежи и боли за тех, кто стал жертвами декабрьских событий 1986 года. За ними – фотопортреты свидетелей трагических событий на Семипалатинском полигоне, участников – ликвидаторов Чернобыльской АЭС.

В школе № 1 им. И. Ф. Халипова во время войны размещался штаб 1073-го полка 316-й Панфиловской дивизии, покрывшей себя неувядаемой славой в битве под Москвой. Звание учителя накладывает особую ответственность, перемежаясь с личной позицией, и я приглашаю учеников к диалогу на одну из самых важных тем в духовном становлении человека – это раздумья о Родине. Радует неподдельный интерес ребят, когда рассказываю, например, как в 1979 году ветераны-панфиловцы, съехавшиеся со всех концов необъятного Союза, открыли мемориальную доску на здании нашей школы. И строки из стихотворения Евгения Долматовского вторят историческим фактам:

На том шоссе, на той дороге узкой,

Плечом к плечу, как памятник в веках,

Стояли за Москву казах и русский,

Стояли насмерть русский и казах.

Запомнилась встреча с дочерью фронтовика в доме, что находится на пересечении улиц Шаймардана Нажметдинова и Николая Бедренко. «Улицы пересекаются, как пересекаются судьбы людей», – подумала я, изучив биографии и увидев, что главными и общими событиями в жизни Нажметдинова и Бедренко, рожденных в разных точках СССР, были война и участие в Параде Победы 1945 года на Красной площади в Москве.

Мужество и стойкость командира минометного расчета Шаймардана Нажметдинова, участвовавшего в боях под Сталинградом и в Курской битве, описаны в книге советского писателя Александра Самсонова «От Волги до Балтики». Военная биография минера-разведчика, Героя Советского Союза Н. В. Бед­ренко включает участие в Корсунь-Шевченковской операции, вошедшей в историю как один из блестящих образцов военного искусства. Рожденный в Башкирии, Николай Васильевич после войны работал в Талгаре.

Архивные документы фиксируют факт первого заседания городского Совета ветеранов войны и труда в августе 1980 года, его возглавлял офицер запаса Б. Е. Ерназаров. В ту пору аналогичных общественных организаций в стране не существовало. Когда к 1986 году они стали создаваться, у талгарского Совета ветеранов накопился определенный опыт. И для ознакомления с ним в нашем городе побывали представители президиумов советов ветеранов 45 городов СССР! Сегодня Совет ветеранов по-прежнему имеет активную гражданскую позицию и находится в центре общественной жизни города и решения задач в деле сохранения памяти.

Наш священный долг

К 75-летию Победы вышла книга «Прошедшие горнило войны», ее составители – Н. М. Сохатская и автор этих строк. Книга памяти «Боздақтар» рассказывает о погибших в боях. О ратном под­виге героев-талгарцев рассказал известный журналист Турсынбек Жалгасбай в своей книге «Асыл адам айнымас».

Мой дедушка – участник сражений на Курской дуге, кавалер ордена Красной Звезды Бекенов Балгымбек – вернулся домой пос­ле тяжелого ранения. Он так и не дождался ответа на запрос, сделанный сыновьями по без вести пропавшему на войне брату – Бекенову Аширбеку. Неразговорчивым становился дедушка, когда тема касалась войны…

Миролюбивыми, открытыми и доверчивыми были наши предки. Мы благодарны всем нашим матерям и бабушкам, хранившим очаг, работавшим от зари до зари, растившим детей и пережившим вместе с мужчинами все тяготы послевоенной разрухи, где лишь осознание окончания войны приумножало силы. Единение советского народа как феномен фронтового поколения стало основой Победы.

А. Г. Костина, секретаря меж­район­ного Совета Казахского общества охраны памятников истории, помнят земляки как активного участника в работе над Книгой памяти ветеранов-талгарцев. Об увековечении имен погибших Александр Георгиевич писал: «Пропал без вести» могло означать все что угодно: сражен в бою, уничтожен в разведке, попал в плен… Но много ли мы знаем? Что ни похоронка, то судьба героя, знать о которой наш священный долг».

Глубокой незаживающей раной была и остается для детей войны неизвестность о месте гибели их отцов. Наш земляк заслуженный тренер СССР и РК по баскетболу Шора Кадырович Юмашев рассказывал: «Центральным архивом Министерства обороны (Подольск, Московская область) была выдана справка: «Старший лейтенант Юмашев Кадыр, 1902 года рождения, помощник командира сабельного эскадрона 8-го запас­ного кавалерийского полка, пропал без вести в июне 1944 года. На основании приказа Главного управления кадров ВС СССР от 31.12.1946 года нижеименованный офицерский состав, «пропавший» без вести в боях, исключается из списков Вооруженных сил Союза ССР». Только через 67 лет стало известно, что Кадыр Юмашев погиб 23 июня 1944 года и похоронен южнее г. Броды Львовской области в Украине.

Шора Кадырович дружил со Станиславом-ага Тынысбековым, первым мастером спорта Алматинской области по боксу, заслуженным тренером РК, почетным гражданином Талгарского и Енбекшиказахского районов. Этих светлых людей роднило не только спортивное братство, но и широта души и благородство. Станислав-ага родился в 1938 году в семье командира полка Тынысбекова Балтабека, служившего на Дальнем Востоке. Весть о вероломном нападении Германии застает офицера в Москве. Старшая дочь Бибинур, приехав в Талгар, в 1942 году добилась, чтобы ее взяли на фронт. Там, вдали от дома, летчики, пехотинцы, снайперы были словно одна семья. Балтабек Тынысбеков пал смертью храбрых, а Бибинур вернулась, жила в нашем городе, вела переписку с однополчанами. И как же радовались фронтовики письмам друзей, приходившим из разных уголков большой страны!

Первый директор нашей школы Иван Федорович Халипов, имя которого она сейчас носит, прошел всю войну в политорганах Западного и Прибалтийского фронтов, позже был начальником главного политуправления войск ПВО.

Директор школы Молдахмет Байпаков в 1942-м, пройдя ускоренные курсы офицеров, отправился на фронт и погиб в 1944-м. Весной 2013 года пришло известие из Украины, что наряду с другими членами экипажа танка найдено место захоронения Молдахмета. И его сын, известный ученый-архео­лог Карл Байпаков, был приглашен 9 Мая на место гибели отца.

Другой учитель-талгарец Сергей Елизаров погиб в 1942 году на Смоленщине. Иосиф Вартельский – участник Польского сопротивления. В Польше погиб­ла его семья, после ранения его отправили на лечение в Алма-Ату, затем он учительствовал в Талгаре.

Запомнился рассказ моей коллеги Бакжамал Кыдыкеновой о ее дедушке – самоотверженном труженике тыла. Лошадей Кызыл­агашского конного завода отправляли в Конную армию Буденного. Оставленный по брони военкомата Смайлхан Жайсанов выращивал породистых лошадей. Когда вес­ной случался падеж среди жеребят, Смайлхан не терял ни одного. Человек особой закалки, он был примером трудолюбия и гуманности: помог многим сиротам, став им старшим братом или отцом. Пользовался большим уважением среди односельчан. Приказ о том, что пастбище было названо в его честь, пришел во время войны. А вот к правительственным наградам он не был представлен, так как являлся членом партии «Алаш». Память о нем до сих пор жива в этих краях.

Участник Отечественной войны Аймухамед Мансуров возглавлял более 30 лет Саркандский, Панфиловский, Илийский (Талгарский), Жамбылский райо­ны области, поднимал хозяйство, многое сделал для жителей региона.

Немного не дожил до 77-летия Победы гвардии подполковник в отставке Ж. М. Сапаров. Позд­равление и медаль «80 лет Воздушно-десантных войск» получил Жумабек Молдабаевич из Минобороны России в 2010 году. Ветеран приходил к нам в школу, много интересного и важного рассказал нашим ученикам.

Сын фронтовика Дмитрия Шумакова о своем погибшем отце знал со слов матери. Почетный гражданин Талгарского района Станислав Дмитриевич Шумаков изучал историю города, радовался появлению в современных учебниках разделов «История моей семьи». «В годы советской власти боялись говорить, откуда мы родом», – вспоминал педагог, чья мама была дворянского происхождения.

Рассказов о земляках очень много. И сколько еще предстоит узнать!

Так, учитель, ветеран труда Валентина Ивановна Губкина и ее дети на сайте «Подвиг народа» нашли сведения, что их отец и дед И. Ф. Саяпин в боях за освобож­дение Берлина проявил исключительный героизм и храбрость. Сам фронтовик мало говорил о себе… Журналист Фатима Ержанова писала о судьбе Екатерины Нурмановой – 12-летней девочке-блокаднице, вместе с семьей пережившей в Ленинграде ужасы голода и бомбежек. Помнит Талгар и Марию Журавлеву – малолетнюю узницу фашистских концлагерей.

Калерии Кизиловой и ее сестре-близнецу в далеком 1941-м было по пять лет. Они помнят, как городок Данилов Ярославской области час­то бомбили, ведь железнодорожными путями с Урала, из Сибири и Казахстана шли эшелоны с военной техникой. После войны, окончив пединститут, сестры приехали в Казахстан. Калерия Дмитриевна преподавала русский язык и литературу, была завучем, директором школы, а выйдя на пенсию, стала писать стихи.

В 50-е годы в нашей школе работали замечательные математики. Фронтовик Шахабаз Газизович Омашев позднее стал основателем художественно-графического факультета в КазНПУ им. Абая. По расчетам Павла Матвеевича Коваленко в годы войны пере­оборудовали кабинет огневой и тактической подготовки. Он известный педагог, кавалер ордена Ленина, основатель математичес­ких классов.

В годы Великой Отечественной войны в наш город судьба забросила ссыльных ученых, педагогов из Москвы и Поволжья, с Кавказа и Дальнего Востока.

Нинель Зейнуллаевна Сейтканова, пережившая арест отца в годы репрессий, работала в нашей школе и оставила такую запись: «Это кавказс­ко-корейский, немецко-казачий конгломерат, пропитанный чувством любви, сострадания и понимания, а также русской сос­ланной интеллигенции, принятый и не отторгнутый казахской всепринимаю­щей терпеливой гостеприимной средой. Это бесхитростный и дос­товерный слепок советской дейст­вительности с ее болью, терпением и великой любовью друг к другу в независимости от обстоятельств. Война и репрессии помогли образоваться этим отношениям, потому что коснулись каждого».

Выбор и ответственность каждого

Не могу не написать и о том, как 24 октября 2023 года в городе отмечали 100-летие Владислава Федоровича Легостаева, выпускника нашей школы, ее давнего и доброго друга. Это было большое событие для родных и близких фронтовика и для всей общественности Талгара. Командир минометного взвода в свой день рождения вспомнил эпизод, когда один из солдат вермахта в Сталинграде попросил не убивать его – ведь его дома ждали дети. И наш боец дал ему шанс попасть в плен и выжить...

Рассказы фронтовика, затаив дыхание, слушали несколько поколений талгарских школьников. А Владислав Федорович не может сдержать слез, когда слышит имя своего недавно ушедшего друга Жумабека Сапарова… Осенью школа поздравила ветерана с Днем пожилых людей, традиционно ребята оказывают им помощь в рамках тимуровского движения. Мы наде­емся, что и в этом году придем позд­равить с днем рождения нашего дорогого Владислава Федоровича.

Жить в человеколюбии, благодарности, принятии – все это не зависит от эпохи, это выбор и ответственность каждого. Особенно это чувствуется в работе с детьми. И как никогда актуальны сейчас слова австрийского психолога Виктора Франкла, прошедшего застенки концлагерей: «На свете есть две «расы» людей – порядочные и непорядочные». Представители разных национальностей вместе шли в бой, вместе восстанавливали города и села после войны и землетрясений, строили заводы и школы. Они учили нас жить в мире и дружбе, и мы должны их уроки передать будущим поколениям.

О чем еще хочется написать?.. В этом году исполнилось 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. И звучит сегодня авторская песня о братской дружбе воина-«афганца» Рашида Примбаева. Рядом с ним Аукенов Бауыржан, Курбанбаев Аллаберген, Демеуов Таргын и многие другие – они наши земляки, наша гордость и наша поддержка. Они вручают матерям медали «Ана жүрегі», оказывают помощь вдовам. В школе традиционно проходят дни памяти «афганцев» Владимира Пустового и Сергея Пикулина.

Да, разное поколение, разные цели… Но воины-«афганцы», переняв у солдат Великой Победы мужество и благородство, несут сегодня вахту памяти, своим обост­ренным чувст­вом справедливости напоминают миру о мире.

Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память – основа совести и основа культуры. Эпиграфом к своей книге «С чего начинается Родина?..» я взяла слова писателя Ануара Алимжанова: «Да, память человеческая взыскательна… Лишь в одном во все века было постоянство у людей – в стремлении к познанию друг друга, в желании понять близкое и далекое, осмыс­лить минувшее и вглядеться в будущее, в неуемной жажде перенять все доброе, светлое, все лучшее друг у друга: в естественной потребнос­ти взаимно обогатить друг друга мыслью высокой…»

Принцип «разделяй и властвуй» не должен стать нормой жизни. Мы прошли многое. Сочувствуя детям Хиросимы и Нагасаки, мы не знали, что становление ядерной державы СССР происходило на нашей земле. И вот уже из истории движения «Невада – Семей» под руководством Олжаса Сулейменова, из рассказа Роллана Сейсембаева «День, когда рухнул мир», из книги Мурата Ауэ­зова «Времен связующая нить», из школьных учебников сегодняшние дети узнают правду. А за окном их ждет тревожный мир, полный противоречивых событий и идей. Как же многому надо их научить!