Главы правительств Казахстана и Пакистана обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества

Премьер-министр РК Олжас Бектенов прибыл в Исламабад для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Правительства РК

Олжас Бектенов обсудил с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом наращивание торгово-экономического сотрудничества.

Премьер-минист РК Олжас Бектенов прибыл в Исламабад для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

По прибытии состоялась встреча с премьер-Министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Обсуждено текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в области цифровизации.

Олжас Бектенов отметил, что главой государства Касым-Жомартом Токаевым особое внимание уделяется потенциалу экономической кооперации Казахстана и Пакистана.

Двусторонний товарооборот по итогам 8 месяцев т.г. вырос на 16%, составив около $40 млн. Для раскрытия имеющегося потенциала стороны намерены продолжить диверсификацию товарооборота.

Казахстан готов наращивать объемы поставок по 85 товарным позициям на общую сумму более $490 млн на пакистанский рынок, в том числе расширять номенклатуру поставляемой продукции нефтехимической, металлургической, химической, фармацевтической отраслей, а также пищевой промышленности и машиностроения.

Внимание также было уделено сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Объем поставок казахстанской сельхозпродукции за январь-август текущего года вырос почти в 2 раза, составив $7,7 млн. На пакистанском рынке пользуются спросом овощи и зерновые культуры из Казахстана.

С учетом ожидаемого в этом году высокого урожая Правительство Казахстана готово нарастить объем ежегодных поставок в Пакистан до 2 млн тонн зерновых культур.

В транзитно-транспортной сфере на фоне трехкратного увеличения объема железнодорожных грузоперевозок и четырехкратного роста транзитных перевозок автомобильным транспортом руководители правительств обсудили перспективы дальнейшего развития действующего мультимодального маршрута «Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан» и нового транспортного коридора «Казахстан-Туркменистан-Афганистан-Пакистан».

По всему спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений страны продолжат расширение.