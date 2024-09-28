Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний

Образование
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Лидером рейтинга стала Швейцария с индексом 69,1. В топ-5 также вошли Финляндия, Швеция, Нидерланды и США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: Energyprom.kz

В рейтинге по индексу знаний за 2023 год РК досталось 74-е место среди 133 стран. Индекс Казахстана составил 45,6, в то время как средний мировой показатель — 47,54. Индекс включает в себя семь составных субиндексов, охватывающих такие секторы, как, к примеру, образование, ИКТ, исследования и разработки, экономика страны.

Среди стран СНГ более высокие значения индекса, чем в Казахстане, были отмечены в Украине Армении, Молдове, России, Беларуси. Хуже дела обстоят в таких странах, как Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Азербайджан.

Тем временем лидером рейтинга стала Швейцария с индексом 69,1. В топ-5 также вошли Финляндия, Швеция, Нидерланды и США.

По итогам января–августа текущего года инвестиции в основной капитал в сфере образования в Казахстане достигли 414,9 млрд тг — на 69,2% больше, чем годом ранее. Реальный рост объёма вложений составил 66,3%.

Основная часть инвестиций пришлась на среднее образование: 363,6 млрд тг, или 87,6% от всех капвложений в секторе. Далее идут дошкольное и высшее образование: 17,4 млрд и 10,1 млрд тг соответственно. Инвестиции в основной капитал в сфере начального образования составили 2,8 млрд тг.

Что касается источников финансирования, больше всего было вложено за счёт средств республиканского бюджета: 198,7 млрд тг — в 5,8 раза больше, чем в январе–августе прошлого года. Инвестиции за счёт средств из местных бюджетов выросли на 10,4%, до 120,2 млрд тг. В то же время капвложения за счёт собственных средств сократились на 14,6%, до 60,2 млрд тг, за счёт банковских кредитов — сразу на 49,9%, до 12,1 млрд тг. На небанковские заёмные средства пришлось 23,7 млрд тг, годовой рост — в 3,2 раза.

В региональном разрезе наибольший объём инвестиций в основной капитал в сфере образования был зафиксирован в Туркестанской области: 58 млрд тг — в 2,1 раза больше, чем по итогам января–августа 2023-го. В пятёрку лидирующих регионов также вошли Алматинская область, Астана, Алматы, Атырауская область и Шымкент.

#Образование #индекс знаний #глобальный рейтинг

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