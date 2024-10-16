Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна

На одном из рынков Караганды полиция задержала подозреваемого в серии краж личных вещей пассажиров поездов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Подозреваемый, следуя в качестве пассажира на поезде сообщением «Кокшетау – Кызылорда», в пути из столицы в Караганду воспользовался моментом, когда пассажиры задремали, и успел совершить кражу сразу трех сотовых телефонов и сумки с личными вещами.

В тот же день полицейские задержали злоумышленника на одном из рынков в Караганде, при нем были похищенные телефоны и сумка. Сейчас проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.

Полиция напоминает о том, что нельзя оставлять свои вещи без присмотра. Важно держить ценности при себе или в безопасном месте, не доверяя свои вещи незнакомцам.

Также в числе рекомендаций – избегать участия в азартных играх на деньги, не перевозить крупные суммы наличных.