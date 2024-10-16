Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна

На одном из рынков Караганды полиция задержала подозреваемого в серии краж личных вещей пассажиров поездов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Подозреваемый, следуя в качестве пассажира на поезде сообщением «Кокшетау – Кызылорда», в пути из столицы в Караганду воспользовался моментом, когда пассажиры задремали, и успел совершить кражу сразу трех сотовых телефонов и сумки с личными вещами.
В тот же день полицейские задержали злоумышленника на одном из рынков в Караганде, при нем были похищенные телефоны и сумка. Сейчас проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.
Полиция напоминает о том, что нельзя оставлять свои вещи без присмотра. Важно держить ценности при себе или в безопасном месте, не доверяя свои вещи незнакомцам.
Также в числе рекомендаций – избегать участия в азартных играх на деньги, не перевозить крупные суммы наличных.
«Если это необходимо, разделите деньги на несколько частей и спрячьте в разных местах своего багажа. Следует помнить, что вором может оказаться кто угодно — молодая женщина, пожилой человек или даже подросток. Если, несмотря на предостережения, кража все же произошла, незамедлительно обращайтесь к проводнику вагона или дежурному наряду полиции, сопровождающему поезд. Ваше быстрое сообщение о происшествии поможет стражам порядка предпринять необходимые меры для поимки преступника», - говорится в сообщении.