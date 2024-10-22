Благодарность Президенту страны высказало фермерское сообщество

Как отмечают главы казахстанских ассоциаций и союзов, действующих в сфере АПК, успех стал возможным благодаря кропотливому труду фермеров, использованию современных технологий и своевременной поддержке государства. В этой связи они написали коллективное письмо на имя Президента республики, в котором от всего фермерского сообщества выразили благодарность и пообещали оправдать возложенные на них надежды.

Как отмечал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, стратегическая цель нашей страны – стать одним из ведущих аграрных цент­ров евразийского континента. На пути к ее достижению воплощаются в жизнь по сути революционные проекты по поддержке агропромышленного комплекса.

По словам председателя Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрата Бисетаева, с нынешнего года в системе финансирования АПК произошли кардинальные изменения, о которых когда-то отечественные полеводы могли только мечтать.

– На протяжении многих лет я говорил о том, что казахстанское сельское хозяйство не будет развиваться должным образом до тех пор, пока фермер не получит доступ к оборотным средствам, – подчеркивает Кайрат Бисетаев. – Да, аграрий может найти трактор, комбайн, другую технику. Здесь проблем нет. Но с приходом весны ему требуется обновлять семена, приобретать удобрения, необходимые средства защиты растений... Ранее он был не в состоянии это сделать, так как не хватало именно оборотных средств.

А для получения кредита требовалось пройти семь кругов ада с предоставлением кипы документов. Раньше, если вы помните, мы начинали еще с осени обращаться за кредитными средствами для того, чтобы нам их выдали к апрелю в полном объеме. И такая картина наблюдалась десятилетиями...

Кайрат Бисетаев – один из тех, кто уверен: у глав агропромышленных формирований всегда должны быть средства на оборотные цели. А уже из этой составляющей можно судить об умении агрария распоряжаться имеющимися благами и выполнять поставленные государством цели.

– Во многих странах государство предоставляет фермеру не только землю, но и другие возможности для эффективной деятельности. Для поддержки агроформирований в этом году запущена программа кредитования «Кең дала-2», в рамках которой при предоставлении минимального пакета документов можно получить доступ к недорогим кредитам. Ставка кредитования составляет 5% годовых. Нынче в рамках данного проекта аграрии получили 400 миллиардов тенге. С 2025-го сумма будет увеличена до 700 миллиардов. А со временем дорастет до полутора триллиона тенге. Это говорит о том, что каждый фермер, имеющий земельные угодья, сможет работать с максимальной отдачей, – считает Кайрат Бисетаев.

Как результат, отечественные представители АПК смогут серь­езно увеличить объемы продукции, конкурировать с другими производителями на рынках соседних государств.

Нынче благодаря благоприятным погодным условиям, труду аграриев и господдержке удалось получить высокие урожаи. По информации, опубликованной в Открытом письме Президенту, при средней урожайности около 16 центнеров на круг с некоторых полей убрано по 40–50 центнеров с гектара.

«Льготное финансирование аграрного сектора, которое по Вашему поручению было сущест­венно увеличено, стало для нас большим подспорьем. Благодаря удобным условиям лизинга обновление техники стало намного доступнее для сельчан. Только за этот год приобретено свыше 20 тысяч единиц новой сельхозтехники. Своевременное кредитование позволило нам быстро получить необходимые ресурсы для посевных и уборочных работ. Все созданные для нас условия позволяют планировать работу на несколько шагов вперед. Особенно радует, что с декабря текущего года мы сможем получить первые средства уже для следующего урожая. Это Ваше решение с радостью воспринял каждый аграрий нашей страны», – написали казахстанские аграрии в адресованном Президенту обращении.

Среди тех, кто поставил свою подпись под Открытым письмом Президенту, – известный казах­станский организатор сельскохозяйственного производства Иван Сауэр. Он так же, как и председатель Союза картофелеводов и овощеводов, уверен: залогом успеха стала колоссальная поддержка со стороны государства.

– В рамках рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в наше село в августе текущего года мы продемонстрировали ему подготовку к уборочной кампании и технику. Такое внимание Главы государства, безусловно, вдохновило нас. Большое под­спорье – льготное кредитование. Да и вообще никогда ранее не осуществлялось в таком объеме финансирования отрасли, как нынче. Выдача средств напрямую, без инструмен­тов субсидирования – это тоже новый механизм поддержки отечественных фермеров, – считает Иван Сауэр.

В 2025 году государственная поддержка аграриев станет еще более эффективной и масштабной, что будет способствовать дальнейшему развитию агропромышленного сектора. Со стороны же самих аграриев, как и прежде, требуются максимальная отдача, преданность выбранному делу. А курс у них – не только на повышение производительности труда, наращивание потенциала, сокращение зависимости от импортных товаров, но и, как итог, на превращение страны в один из ведущих аграрных центров евразийского континента.